Theresa May, impulsa la Gran Ley de Derogación y parece seguir los pasos de Enrique VIII

Please select a featured image for your post

Finalizada aparentemente, la guerra del Brexit, comienza, la batalla de la “soberanía”. Un día después de la invocación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa, Theresa May decidió dar el primer impulso en el Parlamento a la llamada Great Repeal Bill (Gran Ley de Derogación), que aspira a dejar sin efecto y transplantar simultáneamente al sistema británico más de mil leyes comunitarias. La oposición laborista, y muy especialmente el diputado Clive Lewis, ha dado la voz de alarma ante la posibilidad de que la premier utilice la así llamada “cláusula Enrique VIII”, que le permitiría evitar el control del Parlamento y adaptar las leyes desde el Ejecutivo y por decreto. Dicha cláusula fue establecida por Enrique VIII en el Estatuto de Proclamación de 1539 y está considerada como “una rareza constitucional“. Aun así, puede ser incorporada a un proyecto de ley para facultar al Gobierno a enmendarlo o revocarlo incluso después de haber sido aprobado por el Parlamento . Sin mencionar la famosa cláusula del monarca absolutista, el ministro del Brexit David Davis justificó la necesidad de la Gran Ley de Derogación “dada la gran escala de los cambios legislativos y el tiempo limitado del que disponemos”. Davis aseguró que el Parlamento deberá dar en cualquier caso el visto bueno a los procedimientos y aseguró que los poderes especiales para el Gobierno “serán a tiempo limitado”. Brexit, ¿qué es lo siguiente? La Gran Ley de Derogación, que revocaría la Ley de Comunidades Europeas de 1972, entraría en cualquier caso en efecto en el momento en que se consume la salida de la UE. Entre tanto, el largo millar de disposiciones europeas -que afectan a cuestiones tan dispares como los derechos de los trabajadores o la protección ambiental- tienen que estar listas para evitar el vacío legislativo que se produciría. Control de sus propias leyes “En el fondo, el voto del referéndum fue una decisión sobre la soberanía”, ha dicho David Davis en su comparecencia en Westminster. “Un país fuerte e independiente necesita el control de sus propias leyes. Ese proceso empieza ahora”. “Convertir la ley europea en ley británica es la manera de poner fin a la supremacía legislativa de Bruselas”, agregó Davis. “Es también un paso importante para dar a las empresas, a los trabajadores y a los consumidores la certidumbre que necesitan”. El laborista Clive Lewis ha advertido entre tanto de que elParlamento no puede ser tan complaciente con la Gran Ley de Derogación como lo fue con la Ley del Brexit que permitió la invocación del Artículo 50 sin enmiendas ni restricciones. “Lo ocurrido estos meses nos debe servir como señal de alarma”, advirtió Lewis. “Estamos anteuna auténtica batalla por nuestra democracia, por nuestros derechos y por el tipo de país que seremos en las próximas décadas. Queremos un debate real y a fondo de todo lo que está en juego en esa Ley. Esto va aún más allá de la salida de la Unión Europea”. El líder liberal-demócrata Tim Farron arremetió contra la premiercomparándola directamente con Enrique VIII: “Theresa pretende comportarse como si fuera un monarca medieval“. El ministro del Brexit David Davis tuvo que capear el primer temporal parlamentario tras la invocación del Artículo 50 y responder a las preguntas de la oposición, que ha acusado a Theresa May de usar un tono “agresivo” y hacer “chantaje” a la UE, con la amenaza de retirar la cooperación en seguridad con la UE si no se llega a un acuerdo comercial. ¡La bolsa o la vida! El tabloide sensacionalista The Sun, tan próximo a Theresa May en la cuestión del Brexit, criticó ayer, sin embargo, en grandes titulares –“¡La bolsa o la vida!“– a la pretensión del Gobierno británico de meter la seguridad en el mismo saco que los intereses comerciales. “No hemos lanzado ninguna amenaza”, recalcó Davis, en defensa de la carta del Brexit. “Lo que la primera ministra estaba diciendo es que queremos llegar a un acuerdo, y que si no lo hacemos será malo para las dos partes. Si no hay acuerdo, podemos perder la colaboración que tenemos actualmente en materia de justicia y seguridad”. La secretaria del Interior, Amber Rudd, ha ido aún más allá y hareconocido que el Reino Unido podría abandonar la Europol (y llevarse toda la información con ellos) si no se llega a un acuerdo al cabo de los dos años que previsiblemente durarán las negociaciones del Brexit. Hugo Barze – Corresponsal en Europa