Liga de Amas de Casa: “El aumento del gas sigue siendo abusivo y confiscatorio”

En el marco del aumento del 24% en la tarifa de gas anunciado este viernes por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, Marisa Sánchez de la Liga de Amas de Casa, se entrevistó con “el Retrato…” y afirmó que “este nuevo cuadro tarifario sigue siendo abusivo, confiscatorio y cuando lleguen las boletas va a ser imposible de ser pagado”

“Fue vergonzosa la conferencia de prensa del ministro anunciado el aumento en las boletas de gas. Este aumento sigue siendo excesivo, es la primera etapa del aumento y ronda el 40% en lo que es Mar del Plata y la zona”, sostuvo Marisa Sánchez en conversación con “el Retrato…”

En tal sentido, expresó: “No nos sigue sirviendo este nuevo cuadro tarifario, sigue siendo abusivo, confiscatorio y cuando lleguen las boletas en junio, julio o agosto va a ser imposible de ser pagado” y añadió que además “no cumple con el principio de razonabilidad, la corte pidió el año pasado un aumento con tarifas justas y razonables y eso no se está cumpliendo”.

Asimismo, aseguró: “Estamos viendo con los asesores legales y la semana próxima tendremos una confirmación sobre la posición que vamos a tomar de recurrir a la justicia por un amparo colectivo a nivel país con las demás entidades que venimos trabajando en conjunto” y aclaró que “lo que la gente conoce como recategorización, no nos favorece”.

“Estos cambios de umbrales de consumo de gastar 600 a 900 no nos soluciona nada, porque con las bajas temperaturas y zonas frías que tenemos en Mar del Plata superamos rápidamente los metros cúbicos de gas, asique no nos termina beneficiando”, indicó la representante de la Liga de Ama de Casas.

Y comentó que “el Ministerio en las audiencias han cumplido con ese trámite administrativo y no nos escucharon ni a Mar del Plata ni a ninguna de las entidades que venimos exponiendo en las diferentes audiencias”.

A su vez, cuestionó que no han recibido respuestas a sus presentaciones judiciales. “El 10 de marzo entregué un pronto despacho al Ministro y no recibimos respuestas, en noviembre y febrero también entregamos notas al ministerio que no hemos recibido respuestas”, afirmó y remarcó: “Estamos totalmente en desacuerdo con el tarifazo que ha lanzado el Ministerio”.

En relación a la recategorización y el impacto que generaría en las boletas de los marplatenses, Sánchez explicó que “estaríamos hablando de un importante ahorro en ese caso. Los cambios de umbrales, de acuerdo al costo de vida de hoy, no nos beneficia, si nosotros fuéramos escuchados por el Ministerio y nos dieran la tarifa de la Pampa Sur en números cambia bastante el porcentaje”.

En ese sentido, detalló que desde 2014 vienen realizando presentaciones y “lo único que hicieron es elevar umbrales de consumo y eso no nos termina beneficiando”, aseguró y a la vez, señaló que “lo que falta es que cambien realmente las categorías y si nos dan el precio de la Pampa Sur, ahí si estamos en un gran ahorro cuando lleguen las facturas”.

“Ahora lo que estamos esperando es como impactan en papel cuando lleguen en junio las facturas a los domicilios. Ahí, vamos a tener la realidad plasmada, va a ser terrible y estaríamos en condiciones de ir por la vía judicial”, aseguró.

En relación a lo anterior, expresó que se encuentran evaluando con diferentes entidades del país si hacen la presentación todos en conjunto en un solo lugar o lo hacen en Mar del Plata y en otros lugares. “Lo estamos evaluando y por eso nos vamos a reunir la semana próxima, pero eso va a ser una vez que lleguen las facturas, porque se necesitan pruebas”, concluyó.