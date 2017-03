“El partido de las Leyendas” a beneficio del Materno Infantil en el Mundialista

El próximo sábado 1 de abril a partir de las 14 legendarias glorias del futbol marplatense volverán a calzarse los cortos y pisarán el césped del Estadio Mundialista en un encuentro a beneficio del Hospital Materno Infantil.

Carlos Arias, “alma mater” del partido a beneficio le dijo a “el Retrato…” que la iniciativa de juntarse “surgió de los propios ex jugadores. Nació la idea de hacer un partido y nos pareció bien hacerlo a beneficio del Materno Infantil. Sabiendo lo que pasa y luego de ver a los nenes peleándola día a día. Y comenzaron los llamados a los ex jugadores y se fue dando todo. Nadie dijo que no. Somos casi 50 jugadores. La cosa es ayudar a los nenes, que la gente se acerque”

Más adelante enfatizó que “es un partido beneficio sin banderas, y sin hinchada. Solamente gente solidaria que quiere dar una mano. La entrada va a ser donaciones, pañales, leche en polvo, alimentos no perecederos, ropa y juguetes en buen estado. No se necesita otra cosa para entrar a la cancha. No nos vamos a meter en el bolsillo de nadie. La idea es que disfruten de un partido. Empezando con el fútbol femenino con las chicas de Libertad y Talleres. después el fútbol infantil que van a jugar los 2007/2008 del Atlético Mar del Plata y después nosotros, los gordos pelados que nos vamos a juntar después de muchos años”

Cabe señalar que “Charly” Arias, lateral derecho todavía en actividad -jugará esta temporada para Amigos Unidos de Balcarce convocado por Daniel Abelén-, ex Alvarado, Aldosivi y Banfield, entre otros, al hablar de las sensaciones que vive en estos momentos dijo “Siento alegría pero no disfrutamos porque faltan pequeñas cosas. Lo que yo hablaba es que la alegría viene después, cuando nos saquemos el stress de encima. Cuando termine el partido y estemos con los ex jugadores disfrutando en un lugar. Hace un año hice un evento para una amiga, terminé muerto, pero la satisfacción y verla a ella que está peleando contra el cáncer fue una sensación impresionante. Ojalá mis compañeros puedan sentir lo que sentí yo.

– ¿Fue muy difícil organizar esto?

– El apoyo va llegando. A cuenta gotas pero va llegando. Hay que agradecerle a mucha gente que ayuda sin pedir nada. La Municipalidad de Berazategui, Futbolistas Agremiados y a la Fundación de Futbolistas que van a hacer una gran donación y van a poner una camioneta a disposición para mandar las cosas. También tenemos el apoyo de la Federación de Taxis, de la mano de Miguel González, que nos han cedido el lugar. Y el resto va llegando. Peleamos por el estadio, por un tema de capacidad y lo tuvimos. La capacidad nos llevó al estadio. Esperemos que la gente vaya a ayudar.

Cuando “el Retrato…” le preguntó si esto era el principio de futuros encuentros, señaló: “es el puntapié inicial. Esperamos que no sea ni el principio ni el final”.

– Ustedes fueron mimados por la gente de Mar del Plata ¿Siente que son olvidados con el tiempo?

Creo que esto es una buena chance para que la gente vuelva a reconocer al futbolista marplatense. Acá hay grandes jugadores que han logrado ascensos, campeonatos. Por eso quiero recalcar el apoyo de Roberto Fernández que nos donó la mitad de las camisetas, había puesto la Liga a disposición para la conferencia. Y esperemos que nos den una mano con la fecha del fin de semana porque hay jugadores que no van a poder estar si no hay una reprogramación de la fecha del fútbol local. El día es el 1 de abril a partir de las 14 horas.

Charly Arias (FOTO) recordó que “hace rato Horacio De Pedro estaba con ganas de hacer un partido entre jugadores de Aldosivi y Alvarado. Para concientizar a la gente de que sólo es un partido de fútbol. Iba a ser algo tranquilo en la Villa Marista, convocando a todos los muchachos que jugaron el clásico en los noventa. Pero después se nos ocurrió que la mejor idea para difundirlo era hacerlo a beneficio”.

“Habíamos pensado en unos comedores. Luego, hablando con Claudio Queral, que está trabajando en una ONG, nos dijo que una ayuda al Hospital Materno sería muy bienvenida. Así arrancamos. Cuando se replicó la idea a través de las redes sociales, nos llegaron mensajes de apoyo de jugadores y equipos de todo el país: Vélez, Quilmes, Defensa y Justicia, Atlas, Belgrano, Argentinos Juniors, Olimpo, Aldosivi, Alvarado…hasta de los tres equipos paraguayos que están en la Copa. Hoy ya nos importa más el emprendimiento a beneficio que el propio partido”

Vale señalar que se pondrá en juego, simbólicamente, la Copa “Negro Artero – SI.MA.PE“, donada por ese sindicato. La entrada será una donación de ropa, pañales, leche en polvo, juguetes y alimentos no perecederos.

Jugadores que ya confirmaron su participación

Entre los jugadores que ya confirmaron que tomarán parte de encuentro se destacan: Daniel Bertoya, Sergio Bermúdez, Néstor Lo Tártaro, Hugo Molteni, Edgar Videla, Miguel Lizza, Esteban Solaberrieta, José Solaberrieta, Hugo Subiledt, Dante Albornoz, Sergio Portabales, Germán Akalestos, Gustavo Garat, Carlos Ortega, José Silva, Mariano Giliberto, Pablo Corti, Martìn Ruiz, Gustavo Cardarelli, Horacio De Pedro, Osvaldo Rizzo, Homero Díaz, Carlos Arias, Hugo Galvarne, Carlos Correa, Jorge Valverde, Juan Klug, Mariano Cándido, Pablo Pérez, Gustavo Giustozzi, Martín Cuevas, Marcelo Rìos y David García Lorenzo, José Luis Villar, Francisco Cortadi, Leonardo Serfaty, Martín Pereyra, Leo Miera y Luis Sergiotti.

Lugares para acercar las donaciones

Hoy existen cinco puntos para recibir donaciones para el Hospital Materno Infantil. Estos son: el Complejo de canchas Batán (Ruta 88, kilómetro 9,5, 155-333716), Club Atlético Mar del Plata (de 14 a 20, Rivadavia 3358, 473-9802), Talleres Fútbol Club (Magallanes 3678, 480-0688), Club Atlético Libertad (Avenida Luro 6309, 477-0728) y la Delegación Mar del Plata de la Federación Nacional de Conductores de Taxi (de 9 a 14, 14 de Julio 3155, 474-5431). “Ellos dispusieron que a los que tengan algún problema para trasladarse hacia allí, llamando por teléfono, les enviarán un taxi gratis para llevar su donación”, explicó Arias.