Conflicto PAMI: “Hay una emergencia sanitaria terrible en Mar del Plata”

En el marco de los reclamos que viene llevando adelante desde hace ya varios meses el Pami, los trabajadores de la entidad realizaron esta mañana una radio abierta en la sede de Balcarce al 3200 por “el desfinanciamiento de la obra social”, indicó Patricio Becherini (FOTO), secretario de Acción Social de ATE en el Pami en dialogo con “el Retrato…” y remarcó que “hay una emergencia sanitaria terrible en Mar del Plata”.

En tal sentido, Bechirini se entrevistó con “el Retrato…” y detalló la situación crítica que se encuentra atravesando la obra social. “La convocatoria tiene que ver en sintonía con lo que venimos haciendo los jueves de por medio en la sede del Pami por el desfinanciamiento de la obra social”, expresó.

“Cada vez las prestaciones están peor, las colostomías no se están entregando desde hace 3 meses. Los jubilados tienen que comprarse los insumos que salen más o menos 3 mil pesos o más para poder dignamente vivir, es una cuestión inhumana no proveerla”, apuntó.

Además, se refirió a que “las prótesis están en la misma situación. Hay personas que hace más de un año están esperando para operarse porque no les dieron la prótesis y se están posponiendo las cirugías”, a la vez que cuestionó el tema de los medicamentos que “hay muchos recortes y hay rumores que dicen que peligra la cobertura de medicamentos 100 por 100”.

“Las prestaciones no se pagan para desprestigiar a la Obra Social”

“Es bastante complicado el panorama. En asamblea intercambiamos opiniones y llegamos a la conclusión de que las prestaciones no se pagan porque no quieren hacerlo, para desprestigiar a la Obra Social, porque una vez que se desprestigia entra más fácil la privatización que si mantuviese un prestigio y se dieran las prestaciones”, explicó.

A su vez, criticó que “no es entendible que a tres meses de anunciado el presupuesto para 2017 y ya no se les paga a los prestadores. ¿Dónde está la plata? La plata está y no la quieren poner en prestaciones”.

“Se cortó el Interzonal y los jubilados que hoy se afilian, no tienen un prestador”

Por otro lado, el secretario de Acción Social de ATE en el Pami en conversación con “el Retrato…” afirmó que también “se cortó el Interzonal. Para los afiliados nuevos no había prestadores para asignarles y se les daba el HIGA, había un convenio donde el Pami le pagaba un dinero y tenía médicos y demás todo asignado en ese hospital”.

“Ahora como no le han pagado al Interzonal dicen que no los pueden atender más. Los jubilados que hoy se afilian no tienen un prestador, hay una emergencia sanitaria terrible en la ciudad. Si bien el Pami a nivel nacional está mal, acá por la cantidad de jubilados que hay está peor, somos unas de las capitales del mundo en cantidad de jubilados”, sostuvo y agregó que “tampoco hay camas en los hospitales. En geriatría hay una lista de espera de 6 meses. Está todo muy colapsado”.

“Obviamente, en ese contexto, salimos a tratar de hacerle llegar a la comunidad que todos entiendan el reclamo y que no se lo lleven puesto al Pami y a las prestaciones, la gente de a poco lo va entendiendo. Hay una campaña cultural que dar primero, porque sino conocen los derechos de los jubilados, no los pueden defender”, aseguró.

Por otra parte, Becherini comentó que actualmente en la zona, que ocupa Mar del Plata, Necochea, Tandil, Balcarce y parte de la zona de influencia de la costa, cuenta con alrededor de 240 mil afiliados el Pami, “de los cuales un poquito más de la mitad pertenecen exclusivamente a la ciudad, según el censo de un año atrás”.

“Pocas veces vi una gestión tan inhumana”

Asimismo, el representante de los trabajadores de Pami indicó que “es un modelo esto” y que “ya no depende de las autoridades. Es un gobierno que tiene poca sensibilidad y esto va a seguir para adelante, van a intentar achicar, es realmente inhumano y pocas veces vi una gestión tan inhumana”.

“En el programa de Mirtha Legrand le preguntan al presidente cuánto es la jubilación mínima y no la sabe decir, ahora le preguntas cuánto está el Merval y sí lo sabe. Es todo una definición de dónde están parados y a quién representan. No existe una gestión buena o mala y el modelo no contempla a todos”, afirmó y a la vez, resaltó:“Nosotros tenemos la obligación de salir a cuidar lo que era del Estado y del país, porque la defensa del Estado va más allá de un partido político”.

En relación a los pasos a seguir, aclaró que van a seguir haciendo asambleas jueves de por medio entre trabajadores y jubilados y que se van a adherir al próximo paro del 6 de abril. “Hay que programarlo, tiene que ver más con los trabajadores que con los jubilados, pero hay que hacer algunas reuniones previamente, porque hay algunos riesgos que después descuenten”, sostuvo y remarcó que el próximo martes van a comunicar formalmente los alcances de la medida.