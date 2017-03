Medina confirmó que no habrá transporte ni de corta, media o larga distancia

En el marco del paro general anunciado por la CGT para el 6 de abril, el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Mar del Plata, Sergio Medina,se entrevistó con “el Retrato…” y afirmó que la medida de fuerza “va a ser muy contundente” y que “va a incluir el transporte corta, media y larga distancia”.

“El paro fue decretado por la CGT y UTA adhirió a lo que dijo la CGT, va a ser en todo el país y va a incluir corta, media y larga distancia, va a ser muy contundente en lo que respecta a UTA”, sostuvo Medina y comentó que en lo que respecta a CGT “también va a ser muy contundente, no hay transporte ni camiones ni nada. El simple hecho de la convocatoria que tiene desde la CGT y al estar todos los medios, ya te demuestra que va a tener un acatamiento muy grande”.

Asimismo, comentó: “Esperemos que este paro sea para que los argentinos podamos tener un destino mejor” y remarcó que “los paros no construyen y es lamentable que tengamos que llegar a esta situación, pero bueno esperemos que sea para que el gobierno realmente reflexione que estamos pasando los trabajadores por una situación difícil”.

“Esto es más para que los trabajadores sean escuchados, porque el salario no nos alcanza, no llegamos a fin de mes y hay una necesidad de trabajo muy grande en el país y ni hablar en Mar del Plata, que el último índice que dio el INDEC nos ubica dentro de lo más alto a nivel desempleo, eso preocupa y genera mucha incertidumbre acerca de lo que va a pasar”, manifestó.

Y añadió: “Esperemos que esto sea un llamado de atención para que realmente se entienda las necesidades que tenemos todos los trabajadores y toda la gente en general, para que las cosas mejoren de verdad”.

Además, indicó que los reclamos de la UTA “son los mismos que está llevando la CGT” y aclaró: “Nosotros somos todos trabajadores, todos pasamos por lo mismo y UTA no queda ajeno a la situación que tenemos que vivir mes a mes y ni hablar, en los últimos años. Está costando cada vez más la discusión de paritarias, porque al estar la situación tan crítica todo se hace cada vez más difícil”.

En relación al paro anunciado por la CTA para este jueves, Medina afirmó que no tomarán ninguna media al respecto. “Yo me debo al Consejo Directivo Nacional, a la UTA y no va adherir a la medida de fuerza que va a tomar CTA”, sostuvo.

Por otra parte, se refirió a la situación de los trabajadores de la empresa “El Rápido” que hace varias semanas atrás habían iniciado una medida de fuerza por deudas en sus salarios y aclaró que “hasta el momento la situación está normalizada”, a la vez que señaló: “Puede haber algunas demoras, porque es una empresa provincial que no cuenta con subsidios y que está atravesando por un momento difícil en la parte económica y esto lógicamente golpea a los trabajadores”, expresó.

“A lo largo de los 2 años que hace que la empresa está pasando por una situación difícil, los trabajadores hemos tenido mucha paciencia y creo que esta temporada se ha regularizado bastante su situación, asique esperemos que se mantenga así, que no tengamos tanto atraso como tuvimos meses atrás”, indicó el titular de la UTA.

Por último, Sergio Medina hizo hincapié en conversación con “el Retrato…” en que vislumbra un invierno complicado. “Creo que por eso es este paro, estamos viendo lo que se viene y es lógico que sea un invierno crudo, aunque esperemos no sea tan crudo, que tenga un vuelco, que tenga una lógica más clara para los trabajadores y que podamos contar con un país mejor para nosotros, para nuestros hijos, los que vienen y que realmente mejore la economía para todos”, señaló.