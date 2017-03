Gesto solidario de Sporting para poder ayudar a Joaquín Cortez

El Plantel Superior de rugby de Sporting organizó por iniciativa propia una colecta de dinero entre sus miembros para poder ayudar a Joaquín Cortez, un santiagueño que juega en la categoría M17 de Old Lions. Los jugadores del conjunto marplatense le hicieron llegar al potente forward un par de botines nuevo para utilizar en los partidos, además de unos usados para poder entrenar.

El mentor de la “movida” fue Lucas Gatti, quien por unos familiares se enteró que en Santiago del Estero había un pibe que amaba jugar al rugby pero no tenía la posibilidad de comprarse unos botines y se le estaba complicando la continuidad en el deporte. “Es el sobrino de un amigo de mi tío. Desde acá él le está dando una mano porque no atraviesa una buena situación económica. Me habló para ver si yo lo podía ayudar a conseguir unos. Le pasé su pedido a mis compañeros, por si alguno tenía unos número 42 usados, con tapones cambiables para donar. Pero al final hicimos una ´vaquita´, en la que también participaron dirig entes, y pudimos comprarle unos nuevos para jugar y además le mandamos otros para entrenar. No lo conozco a Joaquín, pero sé que es un chico muy tímido porque le costó hacer el video que nos mandó para agradecernos”, relató el wing.

Con la colaboración también de la dirigencia de Sporting, el Plantel Superior metió un gran empuje solidario para darle una mano a un forward santiagueño que, aunque que no lo conocen, comparte la pasión por el rugby, un deporte de amigos que transmite valores a cada momento.

“Hola, soy Joaquín Cortez (FOTO), me dicen ´Chuzo´ y juego en la M17 del Old Lions de Santiago. Hago este video para los chicos del Sporting que me han regalado los dos pares de botines, que me han venido de diez. Muchísimas gracias y éxitos para este año”, dijo el pibe, emocionado, en un video que envió vía WhatsApp para agradecer el gesto.