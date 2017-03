Rajoy promete una lluvia de millones a Cataluña para ‘sellar las grietas’ del ‘procés’

Los independentistas pedían gestos al Estado, y Mariano Rajoy ha presentado hoy en Barcelona su oferta de inversiones.

El presidente del Gobierno ha abierto esta mañana la jornada‘Conectados al futuro’ con la promesa de una lluvia de millones en los próximos años para las infraestructuras catalanas, uno de los ámbitos que más malestar cotidiano crea en los ciudadanos.

Rajoy ha afirmado que el Gobierno de España invertirá casi 4.000 millones hasta 2025 en la red catalana de Cercanías -la oferta estrella de la mañana-, 1.882 de ellos hasta 2020.

Rajoy se ha comprometido “personalmente” a que el plan se ejecute de manera “viable y verificable“, y a trabajar con “todas las administraciones”, incluida la Generalitat, que sin embargo ha prometido para antes de octubre un referéndum de independencia.

El corredor mediterráneo, que por un lado despierta pasiones en Cataluña -y quejas por el empeño del Gobierno en hacerlo pasar por Madrid-, también ha recibido la atención del presidente del Gobierno.

Rajoy ha asegurado que “los tres tramos catalanes” de esa infraestructura “estarán terminados en primavera de 2020”,y que a partir del primer trimestre de 2018 se mejorará con 677 millones el servicio ferroviario entre Tarragona y Vandellós, quereducirá en media hora el tiempo de viaje entre Barcelona y Valencia.

Las inversiones en carreteras -850 millones de euros, con especial atención al cuarto cinturón barcelonés-, los 587 millones a los puertos catalanes y los 240 millones para el aeropuerto de El Prat -sin incluir 285 millones más para el tren lanzadera entre la estación de Sants y El Prat– completan la oferta de Rajoy.

En un acto en el que se encontraban las primeras espadas del sector empresarial y bancario,llegados desde Madrid, además de Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el presidente del Gobierno ha dejado claro que sus promesas tienen como objeto que los catalanes tengan claro que “España es un gran país” y que el Ejecutivo quiere que“Cataluña siga siendo la proa de sus avances, una Cataluña próspera en una España pujante”.

“Algunos pretenden desconectarse no sólo del futuro, sino de la realidad española y europea. Nuestra respuesta política no va a soslayar ni la ley ni el diálogo. No malbaratemos el mejor futuro con aventuras empobrecedoras. Se trata de fomentar recuperación, no de frenarla”, ha advertido a los independentistas, a pesar de que, el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont de viaje en Estados Unidos, no le escuchaba como tampoco ningún representante de primer nivel de la Generalitat, que no asistieron al acto.

Rajoy ha insistido en la “importancia de reconstruir puentes”, y ha pedido “ayuda” a los empresarios en el contexto actual.

El presidente del gobierno ha hecho un llamamiento al presidente catalán, que no estaba presente por hallarse fuera del país, para tener “un diálogo sensato” sobre las inversiones que ha anunciado esta mañana.

“Es tiempo de sellar grietas, reconstruir puentes y mirar hacia adelante”, ha concluido Rajoy.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa