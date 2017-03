Los laboristas presentan su propio plan del Brexit

El Partido Laborista ha presentado su propio plan del ‘Brexit‘ y ha trazado los límites para condicionar su apoyo a Theresa May en sus negociaciones con Bruselas.

“Cualquier acuerdo debe incluir una fuerte relación con la Unión Europea y unos beneficios equivalentes a que actualmente tenemos como miembros del mercado único“, ha advertido el ministro a la ‘sombra’ del ‘Brexit’, Keir Starmer.

Los laboristas reclaman en total seis puntos básicos en las negociaciones, empezando por “un sistema justo de inmigración para las empresas y las comunidades” británicas. También piden la protección de los derechos de los trabajadores y el mantenimiento de los lazos para garantizar la seguridad. La oposición pide por último nuevas transferencias de poderes ante las demandas de los gobiernos regionales.

“El Reino Unido debe cumplir con sus compromisos y sus obligaciones”, advirtió Keir Starmer, ante la polémica causada por el primer y previsible escollo: la “factura de divorcio” estimada en unos 60.000 millones de euros y cuestionada de antemano por varios miembros del Gobierno británico.

Starmer, que votó en el referéndum a favor de la “permanencia”en la UE, advirtió que May no puede esperar una “carta blanca” por parte de los laboristas durante los dos años que durarán las negociaciones, pese al apoyo mayoritario del principal partido de la oposición a la ley para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa.

“La primera ministra no puede hacerse la ilusión de que el Partido Laborista aprobará un acuerdo que no refleje los valores británicos o que no cumpla los seis principios que hemos anticipado”, aseguró Starmer, en el momento de asumir el papel de“timonel” del ‘Brexit’ en su partido, frente a la devaluada posición del líder Jeremy Corbyn.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa