Sporting está listo para visitar a Alumni

Sporting definió el plantel de cara a su tercer partido en el Nacional de Clubes B de rugby, previsto para el domingo a las 15.30 en Tortuguitas frente a Alumni. El elenco marplatense viene de caer ajustadamente en sus primeros dos compromisos y visitará a uno de los poderosos de la URBA.

Con dos cambios en relación al plantel que jugó contra Jockey de Córdoba, el cuerpo técnico confirmó la lista, que está integrada por los forwards Iván Nemer, Rodrigo Collins, Federico Tehaux, Iván Ballesteros, Agustín Cardoso, Alejandro Barassi, Juan Ignacio Cecive, Pablo Rugolo, Rodrigo Fernández Criado, Mariano Dramis, Ramiro Gutiérrez, Ignacio Parietti, Lucas Gasparri e Ignacio Castañón. Y los backs Ignacio Marino, Juan Di Pace, Pedro Area, Juan Abate, José Díaz, Juan Noceti, Jano Cherr, Mariano Abate y Matías Silenzi.

Los dirigidos por el staff que componen Eduardo Etcheto, Fernando Gómez y Sebastián Palmisano, entre otros, viajarán el sábado por la mañana y estarán presentes en el partido de los Jaguares contra los Reds, por el Súper Rugby, en Vélez desde las 18.40.

En la previa, el apertura Juan Di Pace repasó los dos primeros cotejos y palpitó lo que viene. “Todos creíamos que lo que más nos iba a costar era el contacto y no fue así. A partir de eso, sabemos que podemos ganar pero tenemos que corregir los errores infantiles, de equipo inmaduro, que cometemos en los inicios de los partidos. Los remontamos y lo dimos vuelta en el juego pero no nos alcanzó para lograrlo en el resultado”, destacó el joven conductor.

– ¿Por qué se dan esos flojos arranques?

– Creo que en parte es por el recambio. Somos un equipo joven y eso pesa bastante en cuanto a la toma de decisiones. Hay ciertos momentos en los que tenemos que ser muy claros y no lo estamos siendo. Por ejemplo tenemos que aceitar la salida de nuestra zona defensiva y también poder marcar puntos cuando tenemos mucho la pelota.

– Además del plantel, hay que tener en cuenta que el cuerpo técnico también es nuevo.

– Más vale. Además de ser un equipo joven, tenemos entrenadores y sistemas nuevos, y también otra forma de entrenar. Nos estamos adaptando, quizás nos está tomando un poco más de tiempo en cuanto a los resultados pero se viene mostrando un progreso.

– Si bien es un deporte de conjunto, el apertura en el rugby tiene mucha responsabilidad. ¿Cómo te estás sintiendo en la posición y en el sistema?

– Bien, todos me dan mucha confianza. El “10” y el “12” tienen mucha responsabilidad en el armado del juego. Creo que me viene bien tener de primer centro a Emiliano (Brun), que jugó de apertura, sobre todo cuando el juego se desordena o yo no puedo estar. Entre los dos tratamos de clarificar. Después, con los entrenadores me llevo bien. Todos me dan buenos consejos. Hay gente muy capacitada.

– ¿Qué tenés de bueno para afianzarte como el “10” de Sporting y qué te falta?

– Lo que me falta es experiencia, porque recién son mis primeros partidos y me doy cuenta. También seguridad, cosa que iré tomando con el tiempo. Además en defensa no soy muy grandote y eso no me ayuda. Tampoco tengo un tackle tan firme pero estoy tratando de mejorarlo.

– ¿Cuál es tu objetivo personal en el Nacional de Clubes?

– Establecerme como el “10” de la Primera. Me encantaría no dejar dudas ni a mí, ni a los entrenadores ni a mis compañeros. De todas maneras, todos pensamos en el objetivo grupal que es llegar lo más lejos posible.