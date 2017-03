Prohiben los ordenadores portátiles en vuelos desde y hacia EEUU y Reino Unido

El peligro puede venir en avión… Estados Unidos y Gran Bretaña han prohibido que se lleven en cabina dispositivos electrónicos “de tamaño mayor que un telefóno móvile”, en todos los vuelos procedentes de 10 países de Norte de África y Oriente Medio .

Esta medida significa que los pasajeros no podrán ingresar en los aviones comerciales, con ordenadores personales, tabletas, reproductores de DVD y CD, cámaras fotográficas digitales, y consolas de videojuegos, los cuales deberán ser facturados y guardados en la bodega de los aviones.

La medida se originó en Washington, pero rápidamente Londres adoptó el mismo criterio, ambos países han citado razones de seguridad para justificar la prohibición, que entra en vigor el sábado próximo y, según fuentes de las aerolíneas afectadas, estará en vigor durante al menos seis meses.

En el caso de EEUU, la nueva regulación afecta a unos 50 vuelos diarios, pero su impacto va a ir más allá de los viajes hacia y desde esos 10 países a Estados Unidos y al Reino Unido, puesto que entre los aeropuertos afectados están algunos de los que tienen más tráfico del mundo y, que, además, sirven como escala en vuelos transcontinentales, como el de Dubái y el de Estambul.

El Gobierno turco ha pedido al de Donald Trump, que cancele la decisión, pero los de Arabia Saudí, Qatar y Egipto la han aceptado sin problemas.

El máximo responsable de la oposición demócrata en elComité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EEUU, Peter Schiff, que ha sido informado por elDepartamento de Seguridad Interior de las razones de la prohibición, ha calificado las medidas de “necesarias y adecuadas a la amenaza” terrorista.

Ni Washington ni Londres han dado detalles sobre las causas de la decisión. El Departamento de Seguridad Interior de EEUU se ha limitado a declarar en un comunicado que “tenemos motivos para estar preocupados por los intentos de grupos terroristas de eludir la seguridad en los aviones, y de tener como objetivos a los aviones”.

La inmensa mayoría de los atentados de fundamentalistas islámicos contra aviones han sido suicidas, con el terrorista activando la bomba. Pero, si el artefacto está en la bodega del avión, es necesario un mecanismo de relojería para hacerlo estallar cuando la aeronave esté en vuelo, lo que requiere ungrado adicional de sofisticación técnica.

Sin embargo, la nueva reglamentación presenta un problema para las aerolíneas: las baterías de litio, que tienen la práctica totalidad de los dispositivos afectados. Esas baterías pueden recalentarse y arder y, tradicionalmente, las líneas aéreas han pedido a los viajeros que lleven sus dispositivos con esas pilas consigo en previsión de esa eventualidad.

Las listas de países, aeropuertos y aerolíneas de EEUUy de Gran Bretaña son diferentes. La prohibición delGobierno de Washington sólo afecta a aeropuertos a los que no vuela ninguna aerolínea estadounidense.

Por tanto, las afectadas son 9 empresas de Oriente Medio, como Etihad, Emirates, EgyptAir, o Qatar Airways. Durante la campaña electoral, Donald Trump se comprometió a ayudar a las aerolíneas estadounidenses frente a las de los países del Golfo Pérsico, que reciben enormes subsidios de sus Gobiernos. Londres incluye entre las líneas aéreas que deberán cumplir con la nueva regulación a las empresas británicas British Airways (que es parte del grupo angloespañol IAG, en el que está Iberia), EasyJet, Jet2.com, Monarch, Thomas Cook y Thomson.

EEUU aplica la norma a los trayectos desde 10 aeropuertos de 8 países: Turquía, Jordania, Egipto, Arabia Saudí, Qatar, Marruecos, Emiratos Árabes, y Kuwait.

El Gobierno de Teresa May no incluye en su lista a estos últimos tres países, pero sí a dos que no se ven afectados por las medidas de Trump: Líbano y Túnez.

El diario USA Today informa de que la decisión en realidad se ha debido a dos atentados sucedidos hace más de un año.

En el primero, una bomba en una lata de refresco en un avión de la aerolínea rusa Metrojet causó la destrucción de la aeronave y la muerte de sus 224 ocupantes el 31 de octubre de 2015.

En el segundo, una bomba, presuntamente instalada en un ordenador portátil, estuvo a punto de provocar la destrucción de un avión de la aerolínea somalí Daallo, aunque finalmente sólo causó la muerte del terrorista suicida.

La primera de esas acciones fue reivindicada por elEstado Islámico (IS, según sus siglas en inglés). La segunda, por As Shabah, la rama somalí de Al-Qaeda.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa