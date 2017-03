La hija de Trump, pasa del mundo de la moda al Ala Oeste de la Casa Blanca

Ivanka Trump, la hija preferida del presidente Donald Trump, ha dado el salto del mundo de la moda al Ala Oeste de la Casa Blanca, de la mano de su padre. No se trata de la popular serie de televisión que lleva ese nombre, sino del lugar de trabajo del presidente y de los miembros más importantes de su administración norteamericana.

La hija de Trump, de 35 años, tendrá su propio despacho en el segundo piso del Ala Oeste de la Casa Blanca, a pesar de que no tiene ningún puesto formal en la Administración Trump ni será una empleada del gobierno federal.

“Continuaré ofreciendo a mi padre mi asesoramiento y consejos sinceros, como lo he hecho toda mi vida”, dijo Ivanka a través de un comunicado. “Aunque no existe un precedente moderno para un adulto hijo de presidente, seguiré voluntariamente todas las reglas éticas para empleados gubernamentales”, aseguró la hija deTrump, que no cobrará sueldo.

A Trump le gusta tener a los suyos cerca. Sus tres hijos mayores – Eric, Donald Jr. e Ivanka– trabajaban con él en la Trump Organization antes de entrar en política. Y ahora en la Casa Blanca, los Trump seguirán haciendo piña.

La diseñadora de moda trabajará cerca del presidente y de su marido, Jared Kushner, al que su padre nombró consejero presidencial, pese a no tener experiencia gubernamental.

Ivanka abandonó la dirección de su firma de moda que lleva su nombre y el puesto directivo que tenía en la Trump Organization antes de que su padre asumiera la presidencia de Estados Unidos.

Una mansión como residencia

Los Kushner-Trump se trasladaron a vivir a Washington a una mansión de seis habitaciones en el exclusivo barrio de Kalorama, a dos manzanas de la mansión en la que viven Barack y Michelle Obama desde que salieron de la Casa Blanca.

Ivanka y su marido tienen mucho peso en la familia Trump y ahora en Washington. El yerno del ahora presidente, le asesoró durante la campaña electoral y ahora continúa haciéndolo desde la Casa Blanca. Cuando Trump nombró a su yerno, de 36 años, consejero presidencial, muchos le acusaron de nepotismo.

La hija del presidente dijo entonces que dejaba los negocios para ser ama de casa y que se iba a centrar en ayudar a tres hijos a adaptarse a su nuevo hogar y nuevos colegios en Washington.

El despacho de Ivanka en el Ala Oeste es el símbolo de su creciente influencia en la Casa Blanca de Trump. Hasta ahora ninguna “primera hija”, nombre que reciben las hijas de los presidentes de Estados Unidos, había tenido tanta influenciacomo ella en el 1.600 de la avenida Pensilvania.

La hija del presidente ha impulsado el plan de cuidado infantil y de baja de maternidad que ha presentado la administración Trump. Ivanka también ha asistido a las reuniones del presidente con líderes mundiales, de la talla de la canciller alemana Angela Merkel o del primer ministro canadiense Justin Trudeau.

La creciente presencia de Ivanka en la Casa Blanca contrasta con el discreto papel de la primera dama Melania Trump.

La tercera esposa del presidente no vive en la Casa Blanca. La ex modelo ha preferido, de momento, quedarse en Nueva York hasta que el hijo pequeño de la pareja, Barron, termine en junio el curso escolar. Ivanka parece encanta de llenar mientras tanto los zapatos de Melania ante la ausencia de su madrastra.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa