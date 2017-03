El Govern catalán le pide a Mas que promocione el referéndum a pesar de estar inhabilitado

El Govern catalán ha pedido al ex president de la Generalitat Artur Mas que se vuelque en la promoción y defensa del referéndum por la independencia de Cataluña en actos aún por concretar en España y en el extranjero pese a haber sido condenado a una pena de inhabilitación.

Nuevamente el tira y afloja, primero desde Cataluña se provoca una situación al borde de la legalidad y luego, se apelará al victimismo cuando se aplique la ley. Otra vez y van…

Una misión que el ex dirigente ha aceptado y a la que también se sumarán las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau, también inhabilitadas para ocupar cargo público por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) por organizar la consulta del 9-N.

Por el momento, sin embargo, no les ha sido encargada ninguna acción concreta a la espera que el Govern estudie de qué manera“pueden contribuir a hacer pedagogía” sobre un “referéndum acordado”.

También analizan cómo puede afectar a su estrategia unas penas dictadas la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) pero que aún no son efectivas.

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha definido la inclusión de los tres políticos a la campaña institucional en defensa del referéndum como una muestra de “solidaridad y agradecimiento” tras ser condenados.

También como muestra de apoyo, los tres ex miembros del Governhan sido invitados de forma excepcional a la reunión del consejo ejecutivo del Govern pese a estar inhabilitados. No se trata de una medida inédita -elConsell Executiu ha contado con invitados en legislaturas anteriores-, aunque se trata de la primera vez en la que acuden a la reunión políticos condenados a penas de inhabilitación.

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha defendido la propuesta de contar con “la experiencia” de Mas, Ortega y Rigau porque“simbolizan en primera persona la situación que se vive en Cataluña” y “la falta absoluta de respuesta democrática” del Gobierno.

La también consellera de Presidencia ha sostenido que dichas“carencias” democráticas se reflejan, de hecho, en la sentencia delTSJC que castiga a Mas a no poder ocupar cargo público alguno durante dos años; a JoanaOrtega a un año y 9 meses de veto; y aIrene Rigau durante año y medio.

Los tres han presentado un recurso contra la sentencia alegando que viola la Constitución.

Puigdemont quiere ir al Senado

El papel que pueda jugar Mas y las dos ex miembros del Governformará parte de una estrategia que incluye la petición del president,Carles Puigdemont, de defender el referéndum en el Senado. Una acción que el Govern contempla como ejemplo de “normalidad” al tratarse de la cámara de representación territorial.

De todos modos, llama la atención que en este caso a Puigdemont, le interese acudir a determinados actos a nivel nacional y a otros no, como se recordará no asistió a la convocatoria de los presidentes autonómicos del mes pasado.

Según ha explicado Munté, el objetivo de Puigdemont es “demostrar que nuestra oferta de diálogo es real y no una operación propagandística”.

El Govern también se ha mostrado dispuesto a negociar dónde y cuándo se podría celebrar el acto en el Senad, también incluso fuera de la sala de plenos o incluso en “el ámbito privado”.

La cámara alta todavía no ha contestado a la petición del ex president y no se espera que lo haga hasta al menos la próxima semana.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa