El “Tiburón” se trajo un punto desde Tucuman al empatar 0 a 0 con Atlético

Atlético Tucumán y Aldosivi se enfrentaron por la decimosexta fecha del Torneo de Primera. Pese a que ambos equipos venían de una buena racha en el certamen local, no pasaron del empate.

En el estadio Monumental José Fierro y con arbitraje de Nicolás Lamolina, igualaron 0 a 0. El elenco tucumano, que venía de sufrir una derrota ante Peñarol en Montevideo, por la Copa Libertadores de América, acumula seis encuentros sin caídas, con tres victorias.

Por su parte, el conjunto de Darío Franco, que venía de vencer como local a Atlético Rafaela, también lleva seis partidos sin conocer la derrota, con dos triunfos y cuatro empates.

En la próxima jornada 17 del fútbol grande de la argentina, Atlético Tucumán deberá visitar a Temperley, mientras que Aldosivi recibirá a Arsenal en Mar del Plata.

Síntesis

Atlético Tucumán (0): Josué Ayala; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Meza Britez y Fernando Evangelista; Favio Álvarez, Jairo Palomino, Guillermo Acosta y Leandro González; Luis Rodríguez y José Méndez. DT: Pablo Lavallén.

Cambios : ST 11´ Fernando Zampedri por Méndez, 22´ Cristian Menéndez por Palomino y 30´ Rodrigo Aliendro por Álvarez. No ingresaron: Cristian Lucchetti, Mauricio Rosales,Emanuel Molina, Nery Leyes.

Aldosivi (0): Pablo Campodónico, Gastón Díaz, Jonatan Galván y Franco Canever; Ismael Quilez, Sebastián Navarro, Roberto Brum y Leandro Sosa Otermín; Neri Bandiera, Pablo Lugüercio y Cristian Llama. DT: Darío Franco.

Cambios : ST 10´Sebastián Penco por Lugüercio, 20´ Ramiro Arias por Canever y 35´ Antonio Medina por Llama. No ingresaron: Matías Vega, Ramiro Garay, Nahuel Yeri y Nicolás Miracco.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Amonestados : PT 31´ Evangelista (AT); ST 18´ Bianchi (AT), 30´ Díaz (A), 31´ Brum (A), 36´ González (AT) y 45´ Zampedri (AT).