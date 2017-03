Femicidio de Gimena Silva: Piden la Prisión Preventiva de González

En el marco del femicidio de Gimena Silva ocurrido el 22 de febrero pasado, la fiscal Andrea Gómez (FOTO) le solicitó a la Justicia de Garantías que dicte la prisión preventiva de Héctor González, único imputado por el crimen de la mujer.

En relación al origen de los hechos, el cuerpo de Silva fue hallado por un grupo de adolescentes en la esquina de Don Arturo y Las Marías en el bosque Peralta Ramos el 22 de febrero pasado. Momentos después personal policial aprehendió al imputado de 25 años en inmediaciones del lugar y confirmó que era la pareja de la joven asesinada.

Tras aprehenderlo a pocos metros del cuerpo, el personal policial secuestró en poder de González el celular de la víctima y constató que el imputado tenía algunas lesiones menores, compatibles con la defensa que habría intentado la mujer antes de morir.

Luego se determinó que Silva fue asesinada mediante una estrangulación a lazo conjuntamente con una estrangulación manual. Héctor González se negó a declarar y quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán.

La fiscalía remarcó en su presentación el nuevo texto legal introducido por la reforma y que el inciso 11 del artículo 80 agrava el homicidio contra “una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, contemplando así la figura de femicidio, tal como lo denomina la doctrina.

Además, en la solicitud de prisión preventiva adjuntaron una copia de declaración prestada por Silva en oportunidad de haber resultado víctima del delito de tentativa de robo y lesiones leves agravadas en mayo de 2015 a manos de Gonzalez. “… Me re maltrataba, no podía salir a ningún lado, me pegaba y no quiero volver porque sino me iba a terminar matando…” dijo la joven.