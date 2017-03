Casación confirma condena a perpetua del autor de un homicidio

En el marco de la causa que se le sigue al acusado de matar a un jubilado en julio de 2013 en el interior de su casa en el barrio Villa Primera, la Sala 3 del Tribunal de Casación Penal confirmó la condena a prisión perpetua de Christian Sharkey.

En tal sentido, además de rechazar el recurso interpuesto por la defensa de Christian Sharkey, los magistrados hicieron lugar parcialmente al pedido de la defensa de los otros dos condenados y redujo la pena a diecinueve años y ocho meses de prisión.

Los jueces Víctor Violini, Ricardo Borinsky y Daniel Carral convalidaron los argumentos que tras ocho días de debate llevaron al Tribunal Oral en lo Criminal 1 a considerar a Shiarkey como autor del delito de homicidio agravado. En la misma sentencia consideraron a Maximiliano Maciel y a Carlos Pucci como partícipes necesarios de homicidio ocasión de robo y agravado por haberse cometido con el empleo de arma de fuego.

Desde un comienzo la investigación a cargo de la fiscal Andrea Gómez estableció que no solo participaron del crimen los tres sujetos que ingresaron a la casa –Shiarkey y dos personas que no fueron identificadas- otros sujetos fueron necesarios para cometer el robo. Con distintos roles, Maximiliano Maciel y el ex policía Carlos Pucci también llegaron a juicio y fueron condenados.

Varios testimonios confirmaron que Maciel –que se hacía pasar por un investigador de la policía- había establecido una relación de confianza con González. De esa manera tuvo detalles acerca de la existencia de valores en la vivienda y “ofreció datos, croquis e información sobre la familia y el dinero que ocultaban.

En la segunda parte de la resolución, los integrantes de la Sala 3 hicieron lugar parcialmente a los recursos interpuestos por las defensas de Pucci y Maciel y redujo cuatro meses el monto de pena original. Los magistrados los consideraron partícipes necesarios del delito de robo con homicidio, agravado por el uso de arma de fuego y los condenó a la pena de diecinueve años y ocho meses de prisión, accesorias legales y costas.