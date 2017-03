Váttimo cuestionó el alto índice de desempleo que registra Mar del Plata

En el marco del informe del INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2016 del cual surge que Mar del Plata se mantiene como la ciudad del país con mayor desempleo, el Secretario Adjunto de la CGT en Mar del Plata, Jorge Váttimo, afirmó ante “el Retrato…” que “la municipalidad tiene muchas posibilidades de generar empleo, pero no lo hace porque no hay una política activa para eso”.

En tal sentido, señaló: “Desde 2016 venimos diciendo que en la ciudad no se producía ninguna generación de empleo y que teníamos que decretar la emergencia social y laboral en Mar del Plata. Tenemos un pedido de la banca 25 para plantear y denunciar la situación como CGT de Mar del Plata de los gremios que la comprenden”.

“Hicimos hace poco una reunión, en la que la Bancaria determinó junto con asociaciones no gubernamentales, concejales, etcétera seguir éste tema con énfasis, porque el gobierno no se ha consolidado y no termina de resolver su situación de crisis, sino que tiene cada vez más crisis”, detalló.

Asimismo, cuestionó que “hace 15 meses que están gobernando y no aparece concretamente una situación de generación de empleo, sino que están hablando de acá al 2019 que una empresa va a tomar 200 trabajadores, cuando el índice está dando que son alrededor de 40 mil personas las que están sin trabajo en la ciudad”.

“Esto se asemeja mucho al del 2001”

En relación a lo que viene para el 2017, manifestó que “se asemeja mucho a la situación del 2001. A veces nos toman como apocalípticos o desestabilizantes, pero en realidad tenemos que contener a la gente nuestra y lograr que estos hombres del gobierno tomen nota de éste problema” y remarcó que “hoy hay que hablar del trabajo que es el problema más grave que tenemos, no hay otra ciudad que tenga el problema de Mar del Plata con el potencial económico que tiene”.

Váttimo hizo hincapié en el puerto de la ciudad y comentó que “sería fundamental su desarrollo para el crecimiento de la ciudad, sin embargo pasa todo lo contrario, porque hay políticas adversas” y agregó que “el caso de los empresarios portuarios sacan los barcos congeladores en vez de sacar los barcos fresqueros que producen trabajo en tierra y va logrando que la gente trabaje”.

En tal sentido, detalló que “los barcos fresqueros procesan el pescado en sus bodegas y después lo exportan. No tiene trabajo la gente en tierra, los fileteros si trabajan un día o dos es mucho” y agregó que “hay cooperativas que no tienen trabajo registrado. No se controla ni se hace una campaña de registración laboral, que de ser así figuraría éste trabajo en negro y los índices se achicarían”.

“Va a ser un invierno complicado”

“La realidad indica que va a ser un invierno complicado, porque no hay una generación de empleo genuino. Están hablando de esa planta que van a armar para 2019 recién”, sostuvo el dirigente y aclaró que “hay posibilidades, pero no se ponen a trabajar los poderes ni nos convocan, no convocan a los trabajadores”.

Por otro lado, se refirió a que han tenido una serie de reuniones con el intendente y expresó que “lamentablemente es una persona que no escucha, se emociona y no se hace nada. No hay una política en el tema. Si seguimos así, se viene una crisis muy gruesa, de muchos problemas”.

Además, cuestionó en conversación con “el Retrato…” el hecho de que hay astilleros muy grandes, “pero no hay renovación de flota, faltan soldadores, se podría dar capacitación que generaría un valor agregado para resolver empleo y sin embargo, no hay manera que ellos entiendan a los trabajadores y les den un camino de supervivencia”.