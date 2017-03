Macron visita Alemania y encuentra coincidencias con Angela Merkel

El candidato socioliberal a las presidenciales francesas y actualmente favorito en la carrera al Elíseo, Emmanuel Macron, acudió este jueves de visita informal a Berlín, donde se reunió con la canciller Angela Merkel.

Tras la reunión que tuvo lugar en la sede del Gobierno alemán, Macron habló de “grandes coincidencias” con la canciller y constató un clima de acercamiento: “He visto una verdadera voluntad de progresar y de aumentar la colaboración con Francia”, dijo a la prensa.

Al parecer, en la reunión -de carácter informal y confidencial- abordaron asuntos migratorios y hablaron de la creación de una unión de defensa comunitaria. También debatieron sobre el ascenso de los extremismos en Europa. Macronmostró además ante Merkel su disposición a abordar reformas como la del mercado laboral, el sistema educativo y aumentar la inversión pública en Francia, así como avanzar en la consolidación fiscal.

Esta es la segunda visita a Alemania en apenas dos meses del joven político francés. Cuando Macron llegó a Berlín a principios de enero, el entonces aspirante en ciernes al Elíseo no fue recibido por Merkel, algo que sí ocurrió días después con el entonces candidato conservador Francois Fillon, en vísperas de que se destaparan los escándalos que le apearon de la carrera al Elíseo.

Ahora, en su segunda visita a Alemania, el político de 39 años no sólo se entrevistó con la canciller sino que también tuvo un encuentro con el ministro de exteriores, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, que no ocultó su predilección por él. “Eres, por lo que he visto, el único candidato presidencial de Francia que apuesta clara y rotundamente por Europa”, dijo el aún líder de los socialdemócratas alemanes.

A lo que Macron añadió: “Europa es el objetivo que nos une”.

En apenas tres meses, Emmanuel Macron ha pasado de ser un aspirante de improbable éxito a ser el candidato mejor posicionado en la próximas elecciones francesas del 23 de abril y 7 de mayo. En Alemania lo saben y con la recepción de hoy demuestran que empiezan a tomarlo en serio. En la Cancillería ven en él no sólo el único político capaz de frenar al populismo xenófobo de Marine Le Pen, sino también una oportunidad de reconducir la marchitada relación franco-germana y un apoyo esencial para reflotar el proyecto de la Unión Europea.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa