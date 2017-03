Errores de Errejón y la Presidenta del Congreso en la votación de la estiba

La votación del decreto de la estiba que el Gobierno ha llevado este jueves alCongreso era un secreto a voces: el Ejecutivo de Mariano Rajoy sabía que sufriría un duro revés.

Más luces rojas –noes– que verdes –síes-. En total, 142 votos a favor, 175 en contra y 33 abstenciones -color amarillo-. Éstas últimas corresponden a los 32 diputados deCiudadanos y a Íñigo Errejón, de Podemos, que se ha equivocado de botón a la hora de votar.

“Claro que me he equivocado”, confesaba el diputados de Podemos y ex número dos de la formación a la salida de la votación. “Llevamos todos los días dando la paliza con el voto en contra e, incluso, pasando lista para que no faltara nadie que claro que me he equivocado”, comentaba para explicar el sentido de su voto.

Irene Montero, portavoz parlamentaria de Podemos y compañera sentimental de Pablo Iglesias, ha comentado con Errejón este incidente. “Ha sido un error, lo he hablado con él, un error como tantas otras veces. No ha puesto en riesgo la votación“, ha señalado.

El propio Errejón se ha tomado con humor su error, que suponía desmarcarse de la votación de todo su partido, que ha apretado el botón del no. Así se ha reído de su metedura de pata:

Y agregó: “Derrota del gobierno en una votación sin precedentes desde 1979. Alegría por la votación histórica pese a haberme equivocado al votar”.

Fue un día “pleno” de errores, hubo más; la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tenido que ser advertida durante el recuento de la votación indicándole que eran 33 abstenciones y no 60 o 63 como anunció de viva voz, después que se apagará la pantalla con el resultado de la votación del Hemiciclo del Congreso.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa