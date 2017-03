Scioli escrachado al declarar por lavado de activos y manejos irregulares de fondos

El ex gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli negó toda vinculación con los hechos ante el fiscal platense Álvaro Garganta, en la causa en la que se lo investiga por lavado de activos y manejos irregulares de fondos durante su gestión al frente de la provincia.

La exposición se prolongó por dos horas en la sede de la UFI 11, ubicada en avenida 7 entre 56 y 57, y Scioli “aclaró los pedidos del fiscal y negó cualquier participación en hechos de lavado de activos”, informó su abogado defensor, Miguel Molino.

Al llegar a la dependencia judicial, Scioli fue escrachado por vecinos de Tolosa afectados por las fuertes inundaciones de abril de 2013.Los manifestantes agrupados en la Asamblea de Vecinos de Tolosa lo increparon al grito de “asesino”, “corrupto”, “inundador” y “chorro”. Además, le preguntaron al excandidato a presidente por el Frente para la Victoria: “¿Cuántos son los muertos por la inundación?”, aludiendo a las serias sospechas e investigaciones sobre la “verdadera” cifra de las personas fallecidas.

La causa iniciada por Elisa Carrió

La causa se inició a raíz de una denuncia de la actual diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que lo acusa de lavado de activos y manejos irregulares de fondos durante su gestión.

Scioli se retiró de la audiencia sin hablar con la prensa luego de prestar “declaración informativa” en la causa. La declaración ante el fiscal Garganta tuvo lugar en la sede de la UFI 11, ubicada en avenida 7 entre 56 y 57, de la ciudad de La Plata.

“Si bien estamos viviendo un momento muy especial en Argentina, he buscado a través de mis defensores, acercar lo más posible de mi parte para aclarar una situación, que por las características, los términos, y la amplia repercusión de ésta denuncia, y la distorsión de lo que es un proceso donde de antemano ya se instalan supuestos, y que realmente hacen un gran daño desde lo humano y lo político”, dijo Scioli al iniciar su declaración.

Indicó que a lo largo de su gestión siempre buscó tanto él como sus funcionarios ponerse a disposición de la Justicia ante cualquier requerimiento.

“Por ello, cuando llegaba a mi firma un decreto, lo primero que yo me fijaba era si habían dado su conformidad todos estos organismos de control. Y luego ante cualquier recomendación, o sugerencia, la incorporaba, y no salía ningún acto de gobierno sin esa recomendación reformulada”, aseveró.

Preguntado por el fiscal Garganta sobre si conocía a Gustavo Carmona, el empresario aeronáutico que habría firmado un contrato de leasing para que Scioli use el avión Hawker 4000 con patente LVCNW con el que hizo un viaje Cuba, Scioli respondió que lo conocía por el mercado aerocomercial.

“El tiene una empresa de 30 años, como la otra empresa Aerorutas que también tiene 20 años de experiencia”.

El ex gobernador agregó que con el tema aeronáutico siempre fue “muy precavido” y en especial “después de dos episodios concretos”: el primero de un avión Lear 25 al que decidió no subirse más “por la antigüedad que tenía, y desgraciadamente días después con mecánicos y funcionarios Nacionales se precipitó a tierra y se mataron todos”.

El segundo episodio, con otro avión “que había sido recuperado por la policía en un operativo narco, y que en el vuelo posterior al mío protagonizó un dramático accidente el Dr. Casal (Ricardo, ex ministro de Seguridad) y la Dra. Falbo,(María del Carmen, ex procuradora de Provincia de Buenos Aires) y todo ello me generó, una inseguridad, absoluta“, acotó el ex gobernador.

Indicó que “en éste marco es que se hacían los viajes contratados con esas empresas, porque la otra opción era comprar un avión nuevo que valía 12 millones de dólares, y por estar encarando el tramo final de mi mandato se optó por el sistema de alquilar, dejando la flota de la Provincia para cuestiones de salud”.

Scioli también fue consultado si sabe que Mario Contini era propietario de algunos de los aviones que se utilizaban, manifestó: “No me consta, pero lo conocí por mi intensa actividad durante 12 años de mi carrera deportiva en distintas partes del mundo, particularmente en Italia”.

Consultado por la Fiscalía para que diga cómo se manejaba el “Programa Soluciones Ya!”, Scioli dijo que “se dio en el marco de un contexto Internacional, y Nacional, que exigía apuntalar el empleo, con distintas acciones, de políticas públicas, de contención e inclusión social, y la necesidad de intervenciones, y necesidades de barrio que se coordinaban con los intendentes”.

“A partir de allí, las Cooperativas, son las que se fueron organizando, se inscribieron en la AFIP, en el INAES, en el Registro de Cooperativas de la Provincia, para llevar adelante una política pública, que se instrumentó en un decreto previo, donde se ratificaron los Convenios firmados entre Jefatura de Gabinete y las Cooperativas, y en donde intervino Fiscalía de Estado, e incorporaron sus recomendaciones”.

Agregó que “hasta ahí se dio marco de mis funciones como gobernador y mi responsabilidad, confiando luego en los estamentos administrativos que lo operativizaron “.

El ex gobernador expresó que no recordaba cuando fue consultado por el fiscal sobre la finalidad del Programa y qué remuneración se pactaba a los Cooperativistas, todas vez que el subsidio se otorgaba para la compra de herramientas y materiales.

“Quiero aclarar que las intervenciones de las Cooperativas no eran obras públicas, sino pequeñas intervenciones de mejoramiento en diferentes municipios de la Provincia, y de hecho se coordinaban con los intendentes“, dijo.