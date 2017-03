Pablo Funes : “Lo que se vio en La Colmena ronda los 400.000 ó 500.000 espectadores”

Luego de lo que se vivió el pasado fin de semana en el recital del Indio Solari, las experiencias son múltiples y cada punto de vista parece enriquecer el relato de una fiesta que lamentablemente terminó en tragedia.

En el caso del piloto de drones marplatense Pablo Hugo Funes, las vivencias fueron únicas. El piloto contó que “la experiencia, sacando de lado los incidentes, fue linda”, contó uno de los privilegiados que logró captar el momento único en que se veía la inmensa cantidad de público que concurrió a La Colmena. “Yo soy seguidor del Indio y piloto de dron. Fui por curiosidad cuando se hizo tanta convocatoria en el de Tandil y quedé impactado. Entonces cuando informaron que se hacía en Olavarría, dije ‘voy’ “, aclaró Funes.

En cuanto a la idea de tomar imágenes a través de su dron, Funes indicó que “fui y elegí el lugar. Tracé un plan de vuelo, me gustaron distintos lugares. Ofrecí imágenes al Municipio por si les servían para el tema del control, porque si bien habían presentado un dron el día miércoles, yo daba por descontado en ese momento que ese dron no iba a operar”, de hecho “yo nunca lo vi operando al famoso dron que trajo el Ministerio”, declaró el piloto.

En relación con los recorridos trazados, Funes explicó que “hubo tres drones, de los cuales el único que voló de este lado, de los vuelos bajos fue el mío. El de la Productora siempre volaba muy arriba hacia el centro de la ciudad. En un momento dado, en el segundo tema, el de la Productora hizo un vuelo por el medio del público a unos 15 metros hacia arriba superando la altura de las torres en sentido al fin del espectáculo hacia el escenario. Después se fue arriba hacia el centro de Olavarría como quien busca la ruta 226″, relató Funes.

Por último, en cuanto a la cantidad de gente estimada, que fue una de las cuestiones que más se habló por estas horas, Funes narró que “yo no he usado cuadrícula. Yo lo comparé con Tandil porque tengo las fotos de ese recital. Tengo esas imágenes donde quedaba mucho espacio atrás. Yo he seguido muchos recitales, estamos hablando de multitudes, y lo que se vio en La Colmena para mí ronda entre los 400.000 y 500.000 espectadores“, cerró el piloto de drones.

Por otro lado, diferentes fuentes oficiales, desde el intendente Ezequiel Galli al ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, divulgaron en diferentes instancias que en show había entre 360 mil y 400 mil personas.