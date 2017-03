Francisco Granados pide al juez que declare Esperanza Aguirre por el ‘caso Púnica’

El ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granadosha pedido al juez que declare la ex presidenta Esperanza Aguirre “a los efectos de que explique el papel que [él] desempeñaba en la Comunidad de Madrid; que indique qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros, si tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que se le atribuye en algunos informes de la UCO y para que señale qué influencia tuvo en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro”. Concretamente, “en los conciertos de colegios y en cualesquiera otros asuntos urbanísticos, así como si los altos cargos de su Consejería lo fueron por decisión suya en calidad de presidenta por ser de su confianza”.

Granados pide también que declare Jaime González Taboada, director general de Administración Local, actualmente consejero y presidente delConsejo de Administración de Nuevo Arpegio SA. Argumenta esta petición “a los efectos de que desmienta las declaraciones de David Marjaliza sobre elPlan Prisma [en las que le acusa de cobrar comisiones]; y que manifieste si conoce de la existencia de pagos de comisiones referidas a dicho plan con destino al señor Granados”.

También pide que declaren Mariano Zabia, ex consejero de Medio Ambiente, y la también ex consejera de Medio Ambiente Beatriz Maria Elorriaga.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa