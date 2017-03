Para Marine Le Pen , la inmigración engendra un peligro de guerra civil

La candidata del Frente Nacional a las elecciones presidenciales francesas, Marine Le Pen. quiere realizar una consulta ciudadana para que los franceses decidan sobre las condiciones de “entrada, salida y adquisición de la nacionalidad gala para los inmigrantes”

“Desde hace al menos cuarenta años todo observador lúcido señala el problema, ante más y más intimidaciones y más y más agresiones antifrancesas la perspectiva de guerra civil no es un fantasma“, `proclamó en una reunión pública celebrada en París.

La candidata de la ultraderecha, a la cabeza en los sondeos de intención de voto en la primera vuelta de las presidenciales, dice que la situación con “millones de inmigrantes” estableciéndose en Francia con lenguas y costumbres extranjeras es ya “incontrolable”.

“Desde los años 2000, una parte de estos migrantes y sus hijos han entrado en guerra con Francia (…) No aguantaré los propósitos de quienes sugieren que los franceses deberían adaptarse y hacer hueco, tampoco acepto las acrobacias de este discurso que no quiere oír hablar del fundamentalismo islamista y la inmigración clandestina”, señaló más adelante.

Un discurso transformado de nuevo en la forma pues Le Pen no señala ahora a la inmigración como culpable en sí sino a la globalización por “hacer creer que todos son iguales” lo que ha derivado en el individualismo por la “pérdida de interés y curiosidad hacia al otro”.

La crítica era sin duda hacia el multiculturalismo pero, por momentos, Le Pen trató de dar a sus frases un sentido positivo y esquivar en apariencia a los que la señalan como la candidata del miedo.

La globalización es la responsable de la pérdida de respeto a “los pueblos, la religión, la cultura y la civilización, destinados a evaporarse, dando lugar a un mundo plano reducido a los mercados”.

A su partido no le preocupan las alianzas contra ella en la segunda vuelta y ya la ven como presidenta. Ella misma lo hizo ayer citando a Jean Jaurès, un símbolo del socialismo francés asesinado en 1914 por su oposición a la entrada deFrancia en la Primera Guerra Mundial, al lanzar un mensaje a los franceses como madre de la patria: “Todos los franceses deben saber que Francia está con ellos y que no les abandonará”.

Los franceses que acogieron judíos durante la ocupación

“Que no vengan a decirme que es el azar de nacimiento que seamos franceses, los que son franceses lo son porque sus padres lo fueron (…) Cada familia conoce la historia de aquellos que transportaron armas y escondieron miembros de la Resistencia durante la ocupación, que acogieron a un judío en sus casas bajo el riesgo de deportación para ellos y sus propias familias. Lo hicieron por Francia, para que sus hijos y los hijos de sus hijos fueran libres”, dijo tratando de pasar la goma sobre el pasado negacionista de los creadores del partido, entre ellos, su propio padre.

Le Pen se presenta así como la única candidata posible para frenar “laguerra civil” pero también dice que “su Francia” no tendría las fronteras cerradas pues una política renovada de la ciudadanía, arreglaría los problemas identitarios. También habló de la cuestión de los refugiados, cuyo sufrimiento no se le escapa, dice, aunque “los franceses no tienen por qué soportar las consecuencias de la aventura estratégica de los americanos en Oriente Medio y Próximo”.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa