España niega que esté preocupada por el ultimátum independentista de Escocia

La postura de España respecto al ultimátum independentista lanzado por Escociase mantiene intacta. Al deseo de no alentar ningún proceso secesionista, fuentes de Exteriores españolas negaron que exista preocupación alguna por el anuncio lanzado por la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, de impulsar un segundo referéndum de independencia entre 2018 y 2019.

Estos comentarios contradicen las palabras de la primera ministra británica, Theresa May, que afirmó en el Parlamento británico que “las autoridades españolas están preocupadas” por el órdago lanzado por Sturgeon.

La premier recalcó que España había dejado claro que ningún país que se va de la UE puede volver a unirse “inmediatamente”. También utilizó el mismo argumento usado antes por el titular de Exteriores español, Alfonso Dastis, para dejar en evidencia a la ministra principal Sturgeon.

“Ellos [los españoles] han dejado claro que un país no puede separarse de un país de la UE y volver a ser miembro inmediatamente”, dijo May en su comparecencia parlamentaria de hoy. “Ésta es la doctrina Barroso que ha sido reafirmada por la Comisión Europea. Aplicada a Escocia, la independencia no significaría seguir siendo miembro de la UE, sino quedarse fuera de la UE”.

La premier británica respondió de esta manera a una pregunta parlamentaria sobre la posición de España ante el futuro de Gibraltar por el Brexit y ante el reto de un nuevo referéndum en Escocia. May dejó en el aire la primera parte y fue directamente a la cuestión escocesa, que acaparó la mayor parte de su intervención de más de hora y media en Westminster, horas después de lograr la aprobación final para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa.

May no dijo expresamente cómo ni cuándo el Gobierno español le trasmitió la renovada “preocupación” por la cuestión escocesa.

La premier y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvieron su último encuentro bilateral el 3 de febrero durante la cumbre de la UE en Malta. Los dos reconocieron haber hablado entonces del Brexit (pero no de Gibraltar).

Las mismas fuentes de Exteriores de España, se ciñeron a las palabras pronunciadas por el ministro de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, que en su primer viaje oficial a América Latina aseguró tras reunirse con su homólogo peruano,Ricardo Luna, que España “apoya la integridad de Reino Unido y no alienta secesiones o divisiones en ninguno de los Estados miembros. Nosotros preferimos que las cosas sigan como están”, dijo. A la vez que advirtió a Escocia de las consecuencias de si “de mutuo acuerdo y con arreglo al régimen constitucional aplicable en Reino Unido” acabara siendo independiente.

