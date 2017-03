Causa Viglione: Pedirán la imputación de nuevos integrantes de la banda

En el marco de la causa que se le sigue al periodista Daniel Viglione por estafas reiteradas y después de su declaración bajo la cual desvincula a su mujer de los negocios ilícitos, el abogado Julio Razona en diálogo con “el Retrato…” y aseguró que Viglione “está mintiendo”. Además, anunció que van a pedir también “la imputación de otras personas” en la causa.

“Esto no cambia nada en absoluto porque la persona que presta declaración indagatoria no tiene la obligación de decir la verdad, como un testigo, él puede no decir la verdad y de hecho está mintiendo”, aseguró Razona, que representa a 64 damnificados de las 87 denuncias presentadas en la Justicia, en conversación con “el Retrato…”

El consultor económico Daniel Viglione declaró este lunes ante el fiscal Fernando Berlingeri, en el marco de la causa judicial por estafas reiteradas que lo mantiene detenido desde noviembre pasado y desvinculó a su mujer de las operaciones financieras e incriminó a María Larsen, quien era su socia.

En tal sentido, Razona indicó que “por más que Viglione diga que su esposa no tiene nada que ver, eso no lo exime de responsabilidad más aún cuando Claudia Fernández recibía en su cuenta particular sumas de dinero enorme derivadas de las estafas” y remarcó: “No podía ignorar nunca con su crecimiento patrimonial enorme en sus cuentas bancarias lo que estaba ocurriendo”.

Asimismo, comentó que “Viglione está teniendo una enemistad con Larsen porque ella se llevó dinero de la banda, hay una pelea interna en la misma” y remarcó que “no cambia en absoluto la cuestión, porque tanto Claudia Fernández, Viglione, Larsen y Mariano Román están imputados del delito de estafas reiteradas”.

“Formalmente no se hizo ningún ofrecimiento a ninguno de los acreedores”

Por otra parte, Razona se refirió a la información que había surgido en torno a que el periodista había propuesto abonarle a sus acreedores con terrenos ubicados en la zona de Tandil, en su voluntad de “solucionar el conflicto” y aclaró que “de eso formalmente no hay nada ni él es propietario de ningún terreno en Tandil”.

“Formalmente no se hizo ningún ofrecimiento a ninguno de los acreedores. La primera vez cuando lo detuvieron quiso arreglar todo y todavía estamos esperando. Son estafadores y están acostumbrados a mentir”, sostuvo Razona y aclaró que “por supuesto las víctimas quieren ser resarcidas, pero con una propuesta concreta, no con una promesa de pago”.

En relación al monto de las estafas señaló que “aproximadamente son de 4 millones de dólares” y acotó que “María Larsen y la esposa de Viglione ya declararon. En el caso de la primera ya había prestado indagatoria por algunos hechos y ahora se le sumaron como 50 hechos más”. Además, explicó que “al hijo de Vilgione se le tomó como imputado no procesado, que es una figura intermedia”.

Seguidamente, manifestó que “el fiscal ahora pidió una prórroga de dos meses para continuar con la investigación y en ese plazo tiene que clausurar la investigación y elevar la causa a juicio” y añadió que “el cambio de calificación del delito y la detención de Larsen están aún sin resolverse, dependemos de lo que resuelva el fiscal”.

“Pedimos también una inhibición general de bienes sobre los imputados y el embargo de los bienes inmuebles de Viglione que ya están ordenados”, afirmó Razona a “el Retrato…” y anunció que en ese período van a pedir también “la imputación de otras personas”.

“Ya los tenemos identificados y vamos a aportar todo al fiscal”

En relación a lo anterior, el representante de 68 damnificados señaló que se encuentran trabajando para realizar la semana la próxima un pedido a la justicia sobre la imputación de nuevas personas en las operaciones ilícitas que realizaba el periodista. “Son personas que trabajaban para la banda en otras ciudades y realizaban el trabajo de seducir a inversores y los hacían firmar estos contratos de adhesión por sumas enormes”, aseguró.

“Ya los tenemos identificados y vamos a aportar todo al fiscal para que amplíe la imputación a éstas personas”, aseguró Razona y aclaró que le pedirán al fiscal “que impute el hecho a ellos también, porque han estafado a muchas personas siempre con el mismo modo de operar y dando los mismos recibos que supuestamente eran de Estados Unidos”.

Por último, apuntó que “éstas personas eran estafadores y parte integrante de la banda seducían y engañaban a inversores y les hacían depositar, entregándoles el mismo recibo. Trabajaba en hoteles de Buenos Aires, Rosario y grandes ciudades e invitaban a charlas y los convencían para dar una imagen de seriedad y solvencia”.

“Algunas personas se cambiaban el apellido para despistar y nosotros los identificamos con su verdadera identidad. Hay una de las mujeres que a una sola persona le sacó 80 mil dólares, era un gran negocio”, concluyó el abogado y acotó que con estos nuevos elementos “ya podrían hacer lugar al cambio de calificación pedido, porque una organización ilícita son 3 o más personas y acá ya estamos hablando de 7 u 8 personas coordinadas para estafar gente”.