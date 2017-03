La oposición apremia a Díaz a que elija entre la Junta y el PSOE

Si Susana Díaz creía que retrasando el anuncio de su candidatura a la secretaría general del PSOE, pretendía evitar la presión interna, definitivamente no lo ha conseguido. Aunque el ‘alumbramiento’ oficial de su candidatura no se producirá hasta el 26 de marzo, la oposición sin embargo no está dispuesta a someterse a sus tiempos y este hoy mismo le exigía que aclarara cuáles son sus intenciones con respecto a su continuidad al frente del Gobierno andaluz.

Salvo el PSOE, todos los grupos parlamentarios parecen de acuerdo en que, si resulta elegida secretaria general, lo lógico es que ponga en marcha su relevo al frente de la Junta «cuanto antes.

De hecho, Marín se vio en apuros para, por un lado, garantizar que la marcha de Susana Díaz «no pondrá en riesgo la estabilidad política de Andalucía» pero, por otro, no dar la imagen de que esa ‘garantía’ es un «cheque en blanco» para el PSOE.

Lo «razonable», a juicio de Juan Marín, es que Susana Díaz» cubra el hueco» y organice su relevo en la comunidad andaluza «lo antes posible». Para el líder andaluz de Ciudadanos, las «aspiraciones legítimas» de Susana Díaz a liderar su partido a nivel nacional no deben afectar a la «normalidad dentro de la comunidad autónoma». Por ello, ha pedido al PSOE abrir el diálogo para un «relevo sosegado».

De todos modos, lo curioso de estas declaraciones es que tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal, ostenten cargos dentro del partido como secretarios generales , al tiempo que tienen cargos a nivel nacional nada menos que como presidente del Gobierno y Ministra de Defensa, sin que se hayan oído hasta la fecha voces en contrario.

Durante su intervención en un foro de Europa Press y la Fundación San Telmo, Marín bromeó con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, presente en el acto, al referirse a él como «presidente».

. ¿Quiere decir eso que Ciudadanos sería partidario de un adelanto electoral? Pues, al parecer, tampoco, y así lo tuvo que aclarar más tarde a través de su cuenta de Twitter: «La legislatura hay que acabarla y (hay que) ejecutar los proyectos con más rapidez y eficacia», afirmó.

El resto de los grupos se mostró más contundente a la hora de exigir a Susana Díaz que abandone el Gobierno andaluz en el momento en que sea elegida para dirigir el Partido Socialista o incluso antes.

Así, el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, pidió a Díaz que «no genere más incertidumbre» y «renuncie a la Presidencia de la Junta» de Andalucía una vez que «aclare» si opta formalmente a la secretaría general del PSOE.

Por su lado, el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, afirmó que Susana Díaz «tiene que elegir dónde se encuentran sus prioridades porque tiene que ser consciente de que los problemas del PSOE no son los problemas de Andalucía».

Por último, el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha anunciado que «impugnará» la posibilidad de que Susana Díaz intente compatibilizar la secretaría general del PSOE y la Presidencia de la Junta.