Vivir y morir en la miseria de los campos de refugiados rohingya en Bangladesh

La espigada figura de Mohammad al Amin se abre paso con expresión adusta entre las tumbas del cementerio deKutupalong. Sus manos sostienen, como si de una ofrenda se tratara, el diminuto cadáver de un bebé envuelto en un sudario inmaculadamente blanco.

“Es el hijo de Abul Qalam. Nació anteanoche en el hospital de Médicos Sin Fronteras en Ukhiya, pero estaba demasiado débil. No sobrevivió ni 24 horas”, explica sin bajar ni un centímetro sus brazos, mientras dos asistentes del sepulturero comienzan los preparativos del entierro para expectación de los niños de una madrasa cercana, que abandonan las clases para contemplar la ceremonia.

En el terreno sobresalen decenas de tumbas, demarcadas por cañas de bambú arqueadas. “En los últimos tres meses,hemos enterrado 27 bebés o niños de corta edad, hijos de los refugiados recién llegados. Y este cementerio sólo alberga cadáveres de Kutupalong y Balikhali”, dice Mohammad suspendiendo la frase mientras murmura una oración.

Tras soplar agua y depositarla sobre la tierra que ahora cubre el diminuto cadáver, este refugiado de 45 años, que asumió el papel de enterrador cuando llegó a Bangladesh, hace ocho años, continúa. “Es imposible saber cuántos han sido enterrados en los campos de Teknaf o Nayapara, pero imagino que habrá cifras similares”, aduce. “Muchos mueren por tratamiento inadecuado, cuando el parto se produce en plena huida. Pero, en lugar de enterrarlos en el camino, envuelven los cadáveres en camisetas o ‘longyis’ hasta que llegan”.

Huir no es suficiente

El reto de la supervivencia no termina cuando los rohingya perseguidos por el Ejército birmano (hasta un millar pudo fallecer en la última ofensiva, según estimaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) huyen de su país natal. Más bien se modifica.

“No hay agua corriente, vías de saneamiento ni garantías básicas de higiene. Si seguimos así, sólo podemos esperar epidemias”, denuncia Nur al Qabir, médico huido a Bangladesh, refugiado en Kutupalong. “Nosotros ya hemos enviado a un millar de personas a las clínicas de las ONG [Médicos Sin Fronteras y Acción contra el Hambre]. Hemos tenido 15 muertos desde que llegamos. El cólera y la disentería se extienden y los casos de malaria son muy numerosos“, prosigue ante otros cuatro sanitarios, Yahid Allam, Mohammad Sayyed, Zhakaria y Mujiburahman, habituados a confrontar las mismas dolencias entre sus vecinos. Este invierno, los casos de neumonía se contaban por cientos.

“Los perros callejeros de Occidente viven mejor que los rohingya”, comenta con desdén un trabajador humanitario bangladesí

. Entre las callejuelas de arena, el ganado pasta en busca de hierba y las gallinas picotean en lodazales donde se entremezclan heces con basura. El calor fermenta los despojos, envolviendo los campos en un característico hedor y atrayendo todo tipo de insectos. La ausencia de letrinas caracteriza el sector más reciente del campo, distinguible por la precariedad de los chamizos y por los excrementos de niños a las puertas de los mismos.

Entre 300.000 y 500.000 refugiados

En la zona de residentes registrados y de residentes no registrados llegados en los últimos 25 años, la escasez es notoria y las instalaciones higiénicas, rudimentarias y escasas. Bombas de agua donadas por países del Golfo salpican el campo, atrayendo a los residentes. Los más pequeños corretean desnudos; los que van vestidos usan sólo una camiseta, sin pantalón ni ropa interior, para poder aliviarse sin ayuda de sus madres.

Las enfermedades no son la única forma de morir en los campos rohingya de Bangladesh, donde se hacinan entre 300.000 y 500.000 refugiados. Los humanitarios denuncian que los incendios en los chamizos -sin corriente eléctrica- ya se han cobrado vidas, como lo harán posiblemente las lluvias torrenciales del monzón que se acerca: muchos de los recién llegados comienzan a modelar muros de adobe a base de extraer arena de la montaña que les acoge, que ya presenta notables agujeros. Los corrimientos de tierra parecen inevitables.

La extrema precariedad no puede ser aliviada por las ONG porque Bangladesh no lo permite. El Gobierno de Daca sólo reconoce a los residentes registrados (34.000 personas) de dos campamentos, Teknaf y Kutupalong, establecidos entre 1991 y 1992 (los primeros refugiados llegaron al país en 1978) y gestionados por el ACNUR. Naciones Unidas, sin embargo, no puede asistir a los no registrados (entre ellos, los 70.000 llegados tras la última ofensiva birmana), que carecen de estatus legal. Daca los considera inmigrantes birmanos y exige que su país se haga cargo, mientras que Naypyidaw los expulsa alegando que son inmigrantes bangladesíes. Son apátridas negados por su país de origen y por su país de acogida, y desasistidos por el mundo.

Algunas iniciativas, como la reciente flotilla humanitaria enviada por Malasia, contribuyen a la alimentación: Media Luna Roja ayuda en la distribución vigilando que todas las familias se registren para acceder a paquetes de alimentos y productos básicos de higiene.

Una madre acuna a su bebé recién nacido en un campamento rohingya de Bangladesh.

Es la única forma de supervivencia de una comunidad sin derecho a trabajar. Algunos rohingya pescan en lagos de basura, con la esperanza de no ser detectados; otros asisten como mano de obra barata.

En los campos, campos de arroz irrigados por agua insalubre son explotados por la población bangladesí, que no permite que los rohingya cosechen. La desesperación incluso ha llevado a algunos rohingya a trabajar como mulas de los traficantes de yaba (metanfetamina), un negocio floreciente en Bangladesh que mueve cerca de 3.000 millones de dólares al año.

Tráfico de órganos y violaciones

“El negocio de la yaba lo lleva personalmente un diputado. Los rohingyas son los cabeza de turco, la mano de obra barata y además están indefensos ante las acusaciones y crímenes, porque no tienen derechos”, aduce Bashir Ullah, responsable de la ONG local Acción Legal contra el Tráfico de Mujeres y Niños. “Sabemos de casos de rohingya que venden sus órganos, especialmente córneas y riñones, a traficantes bangladesíes: les pagan 20.000 taka (235 euros).

“El tráfico humano también es muy común. Las chicas son vendidas como prostitutas o sirvientas, y los chicos como mano de obra barata, aunque algunos terminan secuestrados hasta que sus familias reúnen dinero para comprar su liberación”, prosigue. “Yo mismo manejo una lista de 455 traficantes identificados: sólo se han presentado cargos contra 11 y sólo uno de ellos ha sido condenado”.

Las violaciones de niñas y mujeres cuando salen por la noche en busca de una letrina son comunes en los campos, segúnBashir, una certeza compartida por otros voluntarios locales que asisten a los rohingya.

Esa es la razón por la cual crece el matrimonio de menores con adultos -en ocasiones, ancianos- para “protegerlas de la deshonra” de ser violadas, aunque eso implique que las menores sean agredidas sexualmente, de forma legal, desde la adolescencia y con el consentimiento familiar.

La hija de Taiaba Aktar, de 13 años, acaba de ser casada con un hombre de 62. “Soy viuda y tengo seis hijos a mi cargo”, dice la madre rohingya llegada a Bangladés hace dos semanas, dos meses después de que su marido fuera asesinado por el Ejército. “La niña fue arrestada y no tenía papeles. Aquel hombre se ofreció en medio de la calle para casarse con ella, y los policías lo permitieron. No pude hacer nada“, se excusa.

Fathima Jabour entregó a su hija de 17 años porque le “daba miedo que la deshonraran“, la misma razón que llevó a su cuñada, Mayuma, a entregar a su hija con sólo 14 años. “Mi marido fue capturado por traficantes humanos, se lo llevaron en un barco a Malasia y nunca más supimos de él. Tenía miedo de que, sin la figura de su padre, la niña fuera más vulnerable”, se justifica en la casa de adobe donde vive. “Las chicas violadas son excluidas y aisladas: es como si estuvieran muertas”, explica una voluntaria bangladesí de los campos, quien confirma que el número de matrimonios de menores se ha disparado con la reciente oleada de refugiados.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa