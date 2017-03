Mar del Plata cayó en Rosario en el debut del Argentino Juvenil

En el debut por el Campeonato Argentino Juvenil, Rosario superó 33 a 11 a Mar del Plata, en un partido que no fue para nada favorable al Trébol. La próxima semana recibirá como local a Salta, que venció 19 a 14 a Cuyo.

El cotejo se disputó ante una intensa lluvia y condiciones de la cancha que no ayudaron a que se pudiera desplegar el juego de Mar del Plata, en tanto que Rosario se adaptó mucho mejor y no tuvo errores para ganar con comodidad el partido.

En el primer ataque de los locales, supieron tener paciencia y avanzar metros, para que el fullback Giuliano Fransescangeli anotara el primer try en tan sólo dos minutos de juego.

En los primeros 15 minutos hubo un gran pasaje en defensa del “Trébol”, que pescó cuatro pelotas en el ruck y robó otras dos en el line con Lizarraga. A los 4 minutos Joaquín García Argibay descontó con un penal frente a los palos.

A pesar de estar bien en defensa, luego de un line, Rosario apostó por el maul el y el segunda línea Agustín Fontanarrosa, apoyó el segundo try del conjunto de camiseta azul.

Luego hubo un intercambio de penales, entre Fransescangeli y García Argibay, cuando Mar del Plata pudo jugar varios minutos con uno más por la amarilla a González.

En la última de la primera parte, una amarilla para Carman le dio a Fransescangeli la posibilidad de anotar un nuevo penal y el la primera parte termine 18 a 6.

En el complemento de entrada pegó Rosario con el line y maul y nuevamente anotó Fontanarrosa.

La lluvia fue más incesante durante el complemento y fue mejor aprovechado por los locales, que en una buena contra anotaron con el wing Ignacio Calvo.

Mar del Plata intentó jugar de todos lados y tuvo su premio sobre el final del partido, en donde en una jugada colectiva el wing Joaquín García Argibay pudo apoyar el try.

Fue derrota pero hay revancha, ya que el próximo sábado 18 Mar del Plata recibirá a Salta.

Síntesis:

Rosario (33): Luciano Santangelo, Joaquín Horcada, Brian González; Lucas Bur, Agustín Fontanarrosa; Nicanor Minoldo, Emiliano Ferrari, Ignacio Gandini (C); Joaquín Cisneros, Gerónimo Pavan; Ramiro Sonsini, Santiago Chocobares, Felipe Roldan, Ignacio Calvo; Giuliano Fransescangeli.

Ingresaron : Santiago Belloti, Lautaro Romay, Franco Carloni, Francisco Amuchasteguy, Santiago Maldonado, Tomás Rodríguez, Tomás Roses, Gino Brunori.

Entrenadores : Leandro Bouza, Marcelo Pavan, Iván Corolenco.

Mar del Plata (11): Santiago Bonavento, Simón Martinelli, Facundo Sansot; Martín Leoz, Felipe Lizarraga; Marco Aiello, Bautista Carman, Pedro Perenzin; Santiago Martínez Etayo, Juan Porthé; Pedro Hernández, Joaquín Pérez Maraviglia (C), Bautista Tejerina; Joaquín García Argibay; Martín Psenda.

Cambios : Franco Pechia por Facundo Sansot; Mateo Arambarri por Simón Martinelli; Francisco Marini por Santiago Bonavento; Pedro Haugaard por Marco Aiello; Hugo Brogno por Martín Leoz; Gaspar Jecklen por Santiago Martínez Etayo; Francisco Giacobone por Martín Psenda; Bautista Farisé por Juan Porthé..

Entrenadores : Fernando Reche, Darío Silenzi, Guillermo Estavillo y Sebastián Bisso.

Primer Tiempo: 2´ Try de Giuliano Fransescangeli (R); 4´ Penal de Joaquín García Argibay (MdP); 20´ Try de Agustín Fontanarrosa convertido por Giuliano Fransescangeli (R); 26´ Penal de Giuliano Fransescangeli 30´ Penal de Joaquín García Argibay (MdP); 35´ Giuliano Fransescangeli (R).

Segundo Tiempo: 2´ Try de Agustín Fontanarrosa (R); 14´ Penal de Giuliano Fransescangeli (R); 19´ Try de Ignacio Calvo convertido por Giuliano Fransescangeli (R); 37´ Try de Joaquín García Argibay (MdP).

Tarjetas Amarillas: Brian González (R); Santiago Maldonado (R); Bautista Carman (MdP).

Referee: Sebastián Gijón

Cancha: Los Caranchos.