Favio Posca se despide de Mar del Plata con “Fucking fucking yeah yeah!”

Con un total de diez funciones, Favio Posca se despide de la temporada este martes 14 de marzo a las 22 en el Teatro Roxy en donde estuvo presentando su “Fucking fucking yeah yeah!”. “Siempre me fue muy bien en el teatro, soy un agradecido total a la gente que me sigue que es mucha y durante varios años. Y siempre mis espectáculos estuvieron a sala llena tanto en el Paseo La Plaza como acá en Mar del Plata donde me acuerdo de las hermosas trasnoches a sala llena con gente afuera o en la escalera”, recordó Posca.

Ganador del premio Estrella de Mar 2017 al Mejor Espectáculo Unipersonal de Humor, Posca fue uno de los pocos que pudo colgar el cartel de “Localidades Agotadas” durante el verano y sosteniendo cada martes un altísimo promedio de espectadores. La función del 14 incluso surgió por decisión de la producción a raíz de la demanda del público.

“Es un show sin desperdicio, la gente no se lo puede perder. Es un show de rock muy potente” dijo Favio Posca sobre su nueva propuesta que presentó durante Enero y Febrero tanto en Mar del Plata como en Buenos Aires. “FFYY” como él mismo lo abrevia, es su noveno espectáculos a lo largo de su carrera y que continúa la línea de su antecesor Painkiller, con un renovado repertorio con una excelente puesta de luces, sonido y textos para reírse durante una hora y media; acompañados de imágenes de alto impacto, destinadas no sólo a provocar risa y diversión sino también a movilizar al espectador, que recibirá una carga de adrenalina disparada desde todos los costados posibles.

Además del humor, desde sus textos Favio invita al espectador a pensar acerca del comportamiento humano, de quién es uno, de quién es el otro, dónde estamos parados, nuestros prejuicios o limitaciones, el amor, la soledad, el desencuentro, la locura, las adicciones, el encierro, el aire libre o el sexo.

Con dirección de Favio Posca y Luisa Cayetana, “Fucking Fucking Yeah Yeah” tiene música del propio Posca, producción musical de Martín Bossa, y está acompañado en guitarras y coros por Rocco Posca, en guitarras y bajo por Tomás Carnelli y batería por Luciano Lucke. Las imágenes fueron diseñadas por Leo Santos, el vestuario capa es “by Bandolerio”, el traje es de “Bolivia”, las fotos de Guido Adler y la puesta de sonido de Rolo Biondo VJ Gustavo Verón.