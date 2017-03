El Indio Solari , su rock y más de 150 mil personas llegaron a Olavarría

Después de dos décadas en donde se le prohibió actuar a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota en Olavarría, por orden del entonces intendente radical Helios Eseverri, éste sábado más de 150 mil personas de todo el país colmarán el Predio Rural La Colmena y volverán a sentir su magia arriba del escenario. Muchas hablan de la última misa, mientras que otros piensan que hay misa para rato.

El espectáculo sucederá al realizado hace un año, el 12 de marzo en Tandil y se llevará a cabo en la misma ciudad en donde en 1997 el intendente de la ciudad bonaerense de Olavarría, Helios Eseverri, le prohibió actuar a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, por temor a que se produzcan disturbios y con ciertos argumentos policiales.

Temor por pandillas de delincentes

“De los informes policiales y otras averiguaciones formuladas al efecto, también se desprende que ese movimiento multitudinario facilita la operación de pandillas vinculadas a la delincuencia que pondrían en riesgo la seguridad ciudadana con antecedentes ciertos de violencia y desorden que han afectado a las ciudades y ciudadanos donde se han realizado”, indicaba el informe que se filtró años atrás.

En ese marco, a casi 20 años de la censura de los dos recitales de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la nueva presentación del Indio en aquella ciudad despertó una gran expectativa en parte también por su costumbre de realizar un solo show por año y además, por el estado público que tomó el mal de Parkinson que sufre el cantante, el cual amenaza de manera silenciosa con retirarlo de los escenarios.

El cantautor estará acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda integrada por Baltasar Comotto y Gaspar Benegas, en guitarras; Marcelo Torres, en bajo; Martín de Pas, en batería; y Pablo Sbaraglia, en teclados.

Fabulosa seguridad en La Colmena

La Colmena será vigilada a través de cámaras de seguridad alrededor, en el interior y en los 10 accesos por donde ingresará la gente, a 500 metros del escenario.

Además, la pr oductora contrató a 1.300 personas de seguridad privada, 100 trabajadores de la salud (médicos, paramédicos y enfermeros) divididos en 10 puestos sanitarios y 18 ambulancias, para no saturar las instalaciones del hospital municipal donde ya duplicaron el personal para el fin de semana.

“Va a ser el evento cultural más importante de la historia del rock nacional”, anticipó Ezequiel Galli (36), intendente de Olavarría, y uno de los gestores del concierto de Solari.

El Indio dejó “pagando” al intendente de en Olavarría

El músico había viajado hacia esa ciudad en avión y al llegar al aeropuerto de aquella ciudad, mucha gente se había acercado a recibirlo. Pero no fueron los únicos. Ezequiel Galli, intendente de Olavarría se había acercado a saludarlo también para dar le la bienvenida. ¿Y qué pasó? ¡El Indio no lo saludó y siguió de largo!

Cuando el avión donde viajaba el músico aterrizó en el aeropuerto local, entre la multitud que lo esperaba se encontraba el intendente Ezequiel Galli, quien se acercó a darle la bienvenida. Pero Carlos “el Indio” Solari saludó a la gente y esquivó al jefe comunal de Cambiemos, que quedó “de garpe”, viendo cómo el ídolo se subía a una camioneta y se retiraba del lugar.

No se sabe si el músico lo hizo, porque desconoció al mandatario o si fue porque no quiso saludarlo. El ex líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota llegó el viernes a Olavarría para prepararse para el recital que brindará hoy sábado en el predio La Colmena de dicha ciudad.

Para Pettinato lo de su enfermedad es una mentira

Hace poco el Indio también fue noticia cuando Roberto Pettinato lo destruyó en una entrevista. “Jamás en la vida voy a creer nada del Indio —aseguró Petti—. Ni que esté enfermo ni nada por el estilo, así me tiemble sus manos delante mío. No le creo. Si estuviera enfermo creo que haría mejores canciones”. La declaración llega en la antesala de un nuevo recital de Solari en Olavarría.”

¿Por qué mentiría?”, indagó el periodista. “Para elevarse a gloria superior y que todos los días lo lloren 200 mil personas —especuló Roberto—. Para mí el verdadero genio es Skay (Beilinson, ex guitarrista de Los Redondos). Punto. Y los peores discos de los últimos años son los del Indio Solari. Punto. El Indio escribe las mismas letras, y me doy cuenta de que no significan nada esas letras. No tienen profundidad. Su estilo es el del cadáver exquisito: escribo frases sueltas y las mezclo. Los surrealistas hacían eso”.