Coria sin pelos en la lengua: “La gestión de Arroyo no es mala, pero hay áreas que no funcionan bien”

A 15 meses del gobierno de Carlos Fernando Arroyo, la concejal radical, Cristina Coria en diálogo con “el Retrato…” realizó un balance de la gestión del intendente en la ciudad. “La gestión no es mala, pero hay áreas que no funcionan bien”, aseguró y destacó a su vez: “A veces critico más los dichos de Arroyo que sus acciones o las decisiones que toma”.

“A veces dice cosas que no son políticamente correctas, pero forman parte de su personalidad, de decir lo que piensa”, indicó la edil marplatense a la vez que apuntó: “En esto puedo criticarle que debe ser políticamente correcto porque está permanentemente observado. Quizá algunas cosas se puedan comunicar mejor y luego tratar de adecuar el discurso o decir lo que uno piensa de distintas maneras”.

En ese orden, se refirió al ámbito de cultura y destacó que se “han hecho muchas cosas, pero creo que falta comunicación y diálogo, porque muchos de los programas que dicen que no están, están parcialmente y el desastre administrativo del que venían no puedo ni describirlo”.

“Creo que hay que profundizar la presencia cultural en los barrios y en los programas pendientes que habían comenzado en gestiones anteriores y que vale la pena seguir, aunque desconozco el presupuesto”, aseguró.

Seguidamente, Coria se refirió a los paros nacionales consideró que “nunca fueron la solución. Las centrales han tenido poca paciencia, pero forma parte de nuestro país, de nuestra idiosincrasia y de nuestra manera de hacer política” y señaló que “esto se venía augurando, porque forma parte de las reglas de juego, de nuestro folclore cuando el gobierno no se corresponde con la línea sindical”.

Sicoli y Bagnato bajo la mira de Coria

Por último, hizo hincapié en el trascendido de que Scioli y Bagnatto podrían ser candidatos a intendentes y se cuestionó: “¿Scioli intendente de Mar del Plata? ¿Tiene domicilio acá? Aunque debe tener. No tengo nada que opinar”.

“Cualquier ciudadano en el marco de la ley puede tener las posibilidades. No tengo opinión formada en ese tema. Yo voy a trabajar para lo mío y no podría decir nada de ese tema, porque no lo he pensado”, sostuvo y a la vez, resaltó: “Ojalá, dentro de nuestro distrito, haya gente con buenas intenciones”.

Y ante la pregunta de “el Retrato…” sobre si prefiere a Lilita Carrió o Jorge Macri en la conducción concluyó: “Un poco más Jorge, porque ha tenido experiencia en la conducción. Como legislador me puede gustar más Macri aunque también me gusta Lilita Carrió, con sus planteos, que muchas veces el tiempo le termino dando la razón. Es una luchadora, una mujer de convicciones”.