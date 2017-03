Coria: “Ser intendente puede estar entre mis objetivos pero no a cualquier precio, no de cualquier forma”

La concejal radical, Cristina Coria, se entrevistó con el portal y habló de sus deseos de conducir la ciudad ante la pregunta de “el Retrato…”. “Puede estar dentro de mis objetivos pero no a cualquier precio, no de cualquier forma”, aseguró y a la vez, explicó que “primero se debe recuperar el Partido y luego, a las personas. Nosotros formamos parte aún con estas diferencias. El esquema es el partidario y así lo entendemos”.

En tal sentido, indicó que le interesaría conducir la ciudad “como a cualquier dirigente que ha estado en distintos lugares, que conoce y que le interesa Mar del Plata, a la cual señaló que le ve “un enorme potencial para ser mejor aún de lo que es ahora”.

A su vez, se refirió a los tres temas que trabajaría siendo intendente de la ciudad y enfatizó en el tema productivo. “Si no se trabaja a conciencia lo productivo nuestros problemas se van a profundizar. Hay que trabajar allí, necesitamos infraestructura”, sostuvo.

“Tenemos mucho que hacer en el Parque Industrial, no podemos seguir de espaldas al Puerto, no podemos olvidar la pesca”, indicó la concejal marplatense y añadió que “hay como un círculo. ¿Qué va primero? ¿El desarrollo local, el desarrollo productivo o la calidad de vida? La realidad es que no se puede resolver una cosa sin la otra. Estos son los ejes centrales que surgen del sentido común”.

Por otra parte, se refirió a las cosas que cambiaría de la actual gestión y comentó: “Las críticas las hago puertas adentro, como corresponde al oficialismo. La converso con el intendente y secretarios”, a la vez que acotó que “hay una demanda social insatisfecha y mucho por hacer en infraestructura. Hay muchos asentamientos donde la gente no tiene servicios básicos y viven en situaciones precarias, se ha extendido de forma importante y aun no se puede llegar por completo”.

En relación a lo anterior, añadió también que “los vecinos no necesitan grandes cosas. Hay muy buenos proyectos en infraestructura. Esta gestión ha trabajado muy bien en estos proyectos y creo que este año van a comenzar a verse cambios importantes en estos temas”.

“La herencia recibida no se resuelve ni en uno, dos o cuatro años. Van a hacer falta varias gestiones para resolver los problemas heredados a nivel provincial y nacional”, indicó la concejal y afirmó que “la situación en la que esta nuestra provincia es desastrosa. Cuando uno ve la riqueza de la provincia y las rutas, las escuelas, la seguridad, es inexplicable. Solo se puede explicar a través de la corrupción, de las cosas que fueron dejadas de lado”.

En tal sentido, se refirió a la oposición dentro del Concejo y consideró que “hay concejales, como Bonifatti y Rosso, quienes han sido los que trabajaron más sobre la propuesta que sobre la crítica. Lo hacen con la firmeza de plantear modificaciones y propuestas y dar sus puntos de vista. Eso me parece un tipo de oposición sana, que yo también he sido, en el sentido de proponer o recibir proyectos del oficialismo que si son buenos para la ciudad se acompañan”.

“Por allí hay otros sectores o concejales que tienen otra mirada, pero es parte de este juego de oficialismo y oposición. Entiendo más eso que cuando la crítica viene descarnada o sin fundamento”, sostuvo.