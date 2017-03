Un dolor que no cesa: “Hoy estamos como si todo hubiera sido ayer”

A 5 meses del femicidio de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años que fue brutalmente asesinada en octubre de 2016, y en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, familiares y amigos de la víctima se concentraron en el monumento de San Martín para pedir justicia por la menor. “Hoy estamos como si todo hubiera sido ayer”, expresó Guillermo, el papá de Lucía a “el Retrato…”

En ese marco, Guillermo Pérez, el padre de la adolescente se entrevistó con “el Retrato…” y manifestó: “Hoy estamos como si todo hubiera sido ayer, porque van pasando los días y se va haciendo más duro. Cada día que nos levantamos es otro día más que la extrañamos”.

“Hay una familia destruida, porque esto nos destruyó a todos y estamos tratando de llevarla como podemos”, indicó Guillermo y a la vez, se refirió a la causa penal y comentó que están esperando otras pericias “para tener más novedades”.

En relación a lo anterior, hizo hincapié y destacó la labor de la fiscal, María Isabel Sánchez en la causa. “La fiscal es bárbara, es una fiscal intachable. Tiene tres detenidos y son esos”, expresó el papá de Lucía y añadió que “cuando la fiscal crea conveniente cerrará la investigación y pasará a juicio”.

Por otro lado, Guillermo apuntó: “En lo personal, cierro esto con una hija muerta y no sé si algún lo podré superar o no, pero hoy en día tengo que seguir por ella, después de que pase el juicio no sé” y acotó que van a continuar manifestándose y pidiendo justicia.

“Voy a seguir apoyando a gente que tenga este tipo de problemas, porque esta violencia hacia la mujer tiene que terminar con buenas condenas, no con gente que esté un par de años en prisión y después sale, como el caso de Farías que estaba con una libertad condicional cuando mató a Lucía”, sostuvo.

Y añadió, por último, que “el juez que lo largó, se está dando cuenta que cometió un error, porque lo soltó y mató a mi hija”, a la vez que resumió que siguen “como se puede, trabajando y tenemos que seguir por ella fundamentalmente”.