Millet admite que Convergencia de Cataluña recibió dinero del Palau

“Ferrovial hacía donaciones para que el dinero fuero a Convergèencia a cambio de obra pública que daba Convergència. No lo dije en mi confesión pero esta es la verdad“, ha declarado el ex presidente del Palau, Fèlix Millet, en el juicio por el‘caso Palau’ quien ha expresado que la ‘mordida’ era del 4%, un 2,5% para el partido y el resto para Jordi Montull y él.

Millet ha expresado que estos pagos fueron durante “muchos años” aunque no recuerda cuando empezó y por muchas adjudicaciones. También ha relatado que al principio entregaba dinero en persona al entonces tesorero de CDC Carles Torrent y que cuando éste falleció fue Montull el que se encargó de los contactos con su sucesor Daniel Osàcar, también procesado. Millet ha dicho que habló de estas mordidas con el propietario de la constructora y que la cantidad las pactaban entre Ferrovial y CDC.

Millet ya había reconocido en instrucción y esta misma mañana ante el fiscal el desvío de dinero para hacer obras en su casa y gastos privados como la boda de sus hijas, compras o viajes.

Ha reconocido en varias ocasiones que cometió “un error brutal” y asegura que está muy arrepentido por lo que puso a disposición del juzgado todo su patrimonio poco después de iniciarse la investigación en 2009. Millet no ha dado más detalles ya que decía que se ocupaba su mano derecha, Jordi Montull, de las cuestiones financieras de la institución así como la contratación de estos servicios. También ha reconocido que los dos se repartieron un millón de euros de un bono autoconcedido a través de sociedades para pagar menos impuestos.

El ex presidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, ha empezado a declarar por el saqueo de la institución a cuenta de dinero público y donaciones que presuntamente sirvieron para financiar CDC, y de momento ya ha admitido buena parte de las acusaciones formuladas por la Fiscalía.

Para empezar, ha reconocido que el Palau de la Música pagó las bodas de sus hijas, y tras señalar que fue “un error” ha alegado que buscaba motivos “publicitarios“.

Millet también ha admitido que “cobraba de muchos sitios”, a lo que el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha replicado que ya se ha dado cuenta”.

Tal y como estaba previsto después de alcanzar un acuerdo verbal con la Fiscalía, Gemma Montull, ex directora financiera de la entidad, también ha explicado que pasaba a limpio notas de su padre, Jordi Montull, sobre los pagos de Ferrovial a Convergència. La procesada ha dicho que en ese momento no sabe la razón de las entregas de dinero de la constructora al partido y que esa situación se repetía desde hacía años, como le explicaron su padre y Millet y que “era algo normal“.

Además ha indicado que buena parte de las entregas de dinero de Ferrovial iban a parar al partido mientras que el Palau se quedaba poco. Y ha explicado queMillet era muy “incisivo” sobre estos pagos de la constructora. Gemma Montull ha confesado también que se desvió parte del dinero de la institución para obras en casa de los acusados, incluso en la suya, y viajes personales, como cuando Millet invitó a sus secretarias y otros trabajadores a Londres con motivo de su cumpleaños.

Gemma Montull ha reconocido que “no hice lo apropiado” al no recriminar a su padre este desvío de fondos y ha cuestionado que parte del dinero que no se sabe su destino, que el fiscal cifra en 9 millones aunque las defensas afirman que es menos, se destinó a pagos en negro a empleados y ‘cantaires’ del Orfeó del Palau así como albonus de un millón de euros de Millet y Montull.

También ha reconocido que el día del registro policial del Palau intentó esconder unpendrive con documentación que tenía en su ordenador.

Factures Convergents

Gemma Montull ha ido más allá en la implicación de CDC. Meses antes del registro del Palau por orden judicial, Hacienda abrió una investigación para determinar el movimiento de billetes de 500 euros que salía de pagos en efectivo de cuentas de la institución cultural.

La procesada se reunió con el despacho Bergós junto con Millet y Montull para buscar una solución y los principales responsables del Palau justificaron esas salidas ya que eran las entregas a Convergència, además de pagos a trabajadores de la entidad. “Mi padre se puso en contacto con CDC y supongo que les diría que tenían un problema”, afirmó Gemma Montull ante el tribunal y ha añadido que unos días después Jordi Montull le entregó facturas -falsas- de dos sociedades para presentarlas ante Hacienda. ”

Hugo Barze – Corresponsal en Europa