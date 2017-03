Sorpresas te da la vida…. ¿Daniel Scioli y Franco Bagnato candidatos a Intendente?

Si bien todavía hay que pasar las legislativas del 2017, ya para el 2019 comienzan a tirarse nombres con miras a suceder al hoy inocuo Carlos Fernando Arroyo. Y entre estos hay dos que “pican en punta”: Franco Bagnato y Daniel Scioli …sí. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Sciolistas no quieren dejar pasar la oportunidad

Según se supo, allegados e impulsores del ex motonauta habrían mandado a “medir” las intenciones con mira de ir trabajando lentamente sobre esa posibilidad. Y si bien hay algunos que directamente lo descartan, están tambien aquellos que entienden que arrancaría con un hándicap más que beneficioso y no quieren dejar pasar la oportunidad, de volver a tener más poder que el que supieron contar.

Franco la carta ¿escondida? del Pro…

Por el lado del ex dueño de las mañanas radiofónicas marplatense, el hoy Director de Radio Provincia, habría sido tentado a regresar a Mar del Plata para ponerse al frente de la tropa del PRO pensando en el 2019. Así es como Franco Bagnato inclusive habría mantenido largas y promisorias charlas con allegados directos de la propia María Eugenia Vidal, que estaría buscando una figura que evite el derrumbe de Cambiemos en General Pueyrredón. Por ahora solo son versiones, y si bien la del querido Franco es la que más “cotiza”, nada es imposible en política.

El Rubio quedó herido en sus sentimientos

El hombre está herido en su interior, pero no lo demuestra. Solo aquellos que lo tratan cotidianamente saben que la partida de Ariel “Cholito” Ciano al massismo y la “diferenciación” con el “voto positivo” del Presupuesto de Santiago Bonifatti y Héctor Rosso, han provocado tristeza en N° 1 de AM (léase Gustavo Pulti) , no tanto por el alejamiento político, sino por lo que el “trío” representaba en sus sentimientos. Conocedores de estas lides, en el entorno del “Rubio” nacido en Dolores, que inclusive ha sufrido derrotas dolorosas, saben que “todo pasa”, y que “hoy por hoy Acción Marplatense sigue siendo una alternativa más que válida ante los tradicionales partidos políticos lugareños”.

Pulti despacio y sin apuro va reapareciendo

Sin castigar el caballo y en el medio del pelotón, pero estando entre los “favoritos” (hoy) en las encuestas, el ex intendente Gustavo Pulti poco a poco va asomando el hocico para ir perfilándose entre el pelotón con serias aspiraciones a cruzar primero la meta. Por lo pronto se lo ve en actos de AM y especialmente en la tarea que lleva adelante la Fundación Acción Marplatense. Uno de estos fue en el barrio El Progreso, donde entregaron 1000 kits educativos a alumnos de distintos sectores de la ciudad en el marco del Programa “Padrinazgo Educativo”, y que contara con la participación de niños y niñas de los barrios 9 de Julio, Villa Evita, El Martilla y de la ONG La Palestra.

Mimos al alma del ex intendente municipal

Fueron los propios vecinos del lugar quienes le llenaron el alma de mi mos al ex intendente, quienes al verlo se acercaron a saludarlo con respeto y además preguntarle “¿Cuándo vuelve?”. Una requisitoria que poco a poco crece en varios sectores de la ciudad entre quienes lo votaron y lo seguirían votando, como así también en aquellos desencantados con la gestión de Carlos Arroyo, que prometió quizás más de lo que podía.

¿Cuál fue el mejor Gobierno de los últimos tiempos?

Y en estos tiempos preelectorales, hoy los encuestadores adquieren una importancia desmesurada y muchas veces defrauda a la gente. Pero aún así, tienen su peso. En tal sentido un trabajo realizado sobre un universo de más de mil personas, cuando se pregunta a quien considera el mejor Gobierno de los últimos años, más de uno se sorprende al conocer que un 46% votó a Gustavo Pulti. Luego lo sigue Elio Aprile con un 23%; Daniel Katz con un 8% y Carlos Arroyo con un 4.5%.

Algunos esconden la “carucha” y se reúnen en Puerto Madero

Muchos se preguntan cuál es la relación que mantiene un importante funcionario del entorno de Carlos Arroyo con un conocido “hombre de negocios” marplatense que los lleva a reunirse subrepticiamente en suntuosas oficinas de Puerto Madero, y nó en Mar del Plata. Al parecer se querría esconder una relación que vendría de tiempos de campaña, donde aquel personaje habría aportado lo suyo en pos del triunfo “arroyista”. Es más, se dice que ese “inversor” estaría detrás de importantes obras proyectadas desde la Municiaplidad, y es por esa razón que, el allegado a Carlos Fernando, no quiere que les vea su “carucha”, para evitar así conflictos a futuro.

Nuevas figuras se perfilan en el kirchnerismo marplatense

La marcha marplatense contra Mauricio Macri dejó mucha tela para cortar, pero a su vez dejó ver a nuevas figuras que comienzan a proyectarse , especialmente en el espectro kirchnerista. Uno de ellos el siempre vigente “Chucho” Páez que se hizo presente con una nutrida delegación de trabajadores casineros, como así también del MNA Forja, aunque vale a clarar la presencia del “Mosquito” Diaz, no de los referentes de ese sector desde la primera hora. También fue dable observar entre sus impulsores al reconocido periodista deportivo Vito Hugo Amalfitano, enérgico militante del kirchnerismo lugareño, que encabezó la movilización por las calles de Mar del Plata codo a codo con las nuevas caras de los seguidores de Cristina.