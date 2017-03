Pampín: La gente está saliendo a la calle y esto es un llamado de atención para todos

“La gente se cansó, está saliendo a la calle y es una llamada de atención para todos los dirigentes gremiales y políticos” afirmó el Senador Provincial Gabriel Pampín ante “el Retrato…” mientras marchaba entre la multitud en la jornada de protesta que se realizó por ls calles de Mar del Plata al igual que en el resto del país.

El legislador se lamentó de “ no haber podido estar en la ciudad de Buenos Aires. Muchos se movilizaron y pudieron participar. Pero estoy con los trabajadores de acá, de Mar del Plata, en contra de las medidas que está tomando el gobierno”

Pronosticó que “nos espera un invierno muy difícil. Lo charlamos con diferentes gremios, y la situación va a ser complicada. Hay que tomar el toro por las astas, y lo de Buenos Aires fue un punto de inflexión, donde los trabajadores le dijeron también a los sindicalistas que acá están y que quieren el paro”.

Finalmente dijo que “ nosotros planteamos desde la Legislatura que no tenemos que tomar a los alumnos de rehenes. Ni de un lado ni del otro. Hay que discutir un Plan Nacional de Educación, que no se discute hoy por hoy. Solo se discute el tema salarial”, acotando que no se puede obviar que “ los docentes están reclamando calidad de vida para ellos y para los alumnos. Eso no se está discutiendo. El presidente plantea Pobreza Cero. Cómo vamos a llegar a eso de esta manera…” se preguntó por último.

