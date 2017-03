Denuncian la matanza enorme de tiburones en la costa de Mar del Plata

En el marco del polémico video en donde se ve cómo se pescan grandes especies de tiburones en la zona del Faro de Mar del Plata y no las devuelven con vida al mar, la jefa del programa de Condrictios del Inidep, Ana Massa, en diálogo con “el Retrato…” afirmó que “la presencia de tiburones en Mar del Plata en ésta época del año no llama la atención” y cuestionó que “todos los años se matan cantidades enormes de tiburones con un impacto grande sobre las poblaciones de éstos ejemplares”.

En tal sentido, la especialista sostuvo que “si bien llama la atención por la llegada a todos los medios que hay hoy en día, la realidad es que es algo que habitualmente pasa. La presencia de grandes tiburones en Mar del Plata en ésta época del año no llama la atención”.

Asimismo, explicó que “son especies que se acercan con distintos fines a las costas marplatenses, algunas vienen viajando y son tiburones que pueden llegar hasta 3 metros de longitud total” y comentó a la vez que “en ese momento, los pescadores deportivos hacen una pesca de éstas especies, la cual está regulada, pero evidentemente por las cosas que se están viendo no se cumple”.

En relación a lo anterior, indicó que “se vieron imágenes de tiburones muertos, cuando en realidad tienen que ser devueltos con vida al mar” y resaltó que “la presencia a lo largo de toda la provincia bonaerense la presencia de tiburones es normal. Lo que sí, se observa es que en la zona de La Restinga que hay concentración de grandes tiburones y es donde se desarrolla ésta pesca deportiva”.

“A esa zona van pescadores específicamente a pescar tiburón. Dentro de la provincia de Buenos Aires, que es la autoridad que tiene jurisdicción en esa zona, existe legislación para poder hacer una captura responsable, pero en éste caso no se cumplió”, afirmó.

Además, aseguró que “no es la primera vez, no es algo nuevo, se viene observando e hicimos notas para poner al tanto a quién le corresponde hacer la fiscalización, pero evidentemente sigue pasando y todos los años se matan cantidades enormes de tiburones con un impacto grande sobre las poblaciones de éstos ejemplares”.

Massa se refirió a que le corresponde a la provincia de Buenos Aires realizar la fiscalización de la pesca de tiburones. “Los grandes tiburones la época en la cual se acercan a las costas marplatenses es en primavera/verano, después hay otra especie que viene en otoño y después hay otros de presencia permanente, que son tiburones más chicos como el pez ángel o gatuzo”, aseguró.

“Nosotros en su momento hemos hecho una denuncia, pero no nos corresponde a nosotros tomar medidas. De todos modos, permanentemente hacemos hincapié en la necesidad de fiscalizar a nivel provincial y nacional”, señaló la funcionaria del Inidep y aclaró que “muchas veces existen las medidas, pero falta la fiscalización”.

Por otra parte, descartó peligro alguno que pueda representar la presencia de éstos animales en el mar. “Siempre decimos que son potencialmente peligrosos, pero no atacan a los humanos. No es raro ver tiburones en Argentina, hay 57 especies incluso, pero no son agresivos”, aseveró y a la vez, recordó sólo un caso de un ataque a un hombre en la ciudad de Miramar, “pero ni siquiera fue un caso mortal y fue el único registrado en el país. Por lo general, los tiburones que están presentes en el mar no son para nada peligrosos”.