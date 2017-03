Mujeres se concentrarán este miércoles en la esquina de la Municipalidad

Este miércoles 8 de marzo se conmemora otro Día Internacional de la Mujer trabajadora, con la particularidad de que también se convocó para ese día al Paro Internacional de Mujeres, por lo cual habrá actividades y marchas en muchas ciudades del mundo.

El movimiento de Mujeres de Mar del Plata, compuesto por diversas organizaciones políticas y colectivos feministas, convoca a partir de las 16.00 en Yrigoyen y Luro donde llevarán a cabo diversas actividades, entre ellas la “Maratona de Radio” y una Asamblea de las Trabajadoras de la Economía Popular”, para luego marchar a las 18.00.

Al respecto Sol de la Torre, referente de Patria Grande comentó: “No habrá un cambio en la vida de las mujeres en medio del ajuste, la desocupación, la pobreza, la inflación, el desmantelamiento de políticas públicas y el vaciamiento del Esta do. Por todo eso paramos. El trabajo de las mujeres es la columna vertebral de este sistema. No queremos que se recorten políticas públicas que garantizan el ejercicio de nuestros derechos, no queremos perder los derechos conquistados, no toleramos la desigualdad, exigimos una real democracia e igualdad”.

En relación a la situación en Mar del Plata, Julia Rigueiro referente de Mala Junta agregó: “Creemos que es un momento clave para exigir a nuestro gobierno local el cumplimiento de la ordenanza sobre la Emergencia en violencia de género y diversidad, para ello se necesita presupuesto. La ordenanza sancionada el pasado 7 de Junio no cuenta con el real compromiso de nuestro gobierno local para su correcta implementación. La cual es sumamente importante teniendo en cuenta la situación en relación a la violencia de género y femicidios en nuestra ciudad”.