Elisa Carrió: “Florencia Kirchner es víctima de sus padres ladrones”

La diputada nacional Elisa Carrió hizo referencia al paso de Florencia y Máximo Kirchner por los tribunales de Comodoro Py en el marco de la investigación por el caso “Los Sauces”. Al respecto, hizo una diferenciación entre ambos, ya que el caso de Florencia dijo que “es una víctima de sus padres ladrones”, mientras que sobre Máximo sostuvo “que ya era grande y tuvo responsabilidades”.

“Estoy segura que la hija de Cristina no tiene que ver con esto. Me da una inmensa pena ver a esa criatura, porque podría ser una hija mía. Si sos ladrón, hacete cargo”, aseveró y dijo que se trata de una situación que viene ocurriendo desde hace un tiempo en la política argentina. “Para zafar ellos, ponen en delito a sus propios hijos”, amplió, al tiempo que cargó contra algunos integrantes del Poder Judicial. “En la Argentina no hay justicia porque algunos magistrados son corruptos y otros cobardes”, disparó.

Por otro lado, “Lilita” calificó de “correcta” a la decisión del Gobierno de postergar el ingreso de Avianca al mercado low cost hasta tanto quedé aclarado el tema del “conflicto de intereses”.

“Estoy muy contenta, esto puede suceder en este caso y otros, pero la decisión del Presidente es apartarse de todo. Su familia tuvo y tiene negocios, por lo tanto, habrá conflicto de intereses. Pero doy fe de la decisión de Macri de no involucrarse en nada”, sostuvo.

En tanto, y en una entrevista con los periodistas Luciana Geuna y Nicolás Wiñazki en TN Central, Carrió destacó que es “la primera vez en la historia” que tiene “relación excelente con un presidente”, aunque de todos modos sigue “denunciando lo que hay que denunciar”. “Macri por ahí se enoja conmigo, pero ahora estamos bien. Él sabe con quien hizo el acuerdo y sabía lo que era yo”, indicó sobre su vínculo con el jefe de Estado.

Consultada sobre el paro docente, la líder de la Coalición Cívica consideró que tiene connotaciones políticas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. “La provincia quedó vaciada por Daniel Scioli y estos señores votaron por Scioli, Vidal recibió la provincia sin nada”, apuntó en ese sentido.

Finalmente, evitó pronunciarse sobre su posible candidatura en las elecciones de mitad de término, aunque anticipó que podría haber una decisión en abril. “Yo no decido nada hasta después de Pascua”, concluyó.