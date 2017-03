Manino Iriart: “No creo que vaya a quedar preso, es una informativa pedida por el mismo Scioli”

En el marco de un “Encuentro del Peronismo del Interior” que se realizó éste sábado en el Teatro Roxy de la ciudad, Rodolfo Manino Iriart (FOTO) se entrevistó con“el Retrato…” negó que Daniel Scioli pueda ir preso, pero aseguró que “todos tienen que rendir cuentas, porque han sido funcionarios públicos. Me parece correcto que den las explicaciones necesarias”.

En tal sentido, expresó que “lo que hace el gobierno es juntarnos a todos nosotros, porque inevitablemente la comunidad está pidiéndonos permanentemente que hagamos algo” y añadió: “Nosotros que somos hombres de la democracia pedimos la paciencia necesaria y por supuesto, organizarnos para ser una opción electoral en 2017”.

En relación al conflicto que mantiene el gobierno con el gremio docente, Manino comentó que “hay una postura anacrónica y vieja de Macri, de la gobernadora de no entender que hay una inflación por encima de lo que les están ofreciendo y cuando van a las reuniones ofrecen lo mismo, generando un factor de desgaste, que no es normal”.

“Sabemos cómo piensan empresarios como los que gobiernan, pero no pensamos que iban a tomar determinaciones de ésta manera”, sostuvo el dirigente y aclaró que por otro lado, también, han mantenido reuniones con gremios de la educación, porque “es cierto que hay que moderar, pero en ésta oportunidad los docentes están pidiendo lo que necesitan”.

Además, opinó que “la Provincia hoy tiene el dinero para poder dar una oferta real a los docentes de la provincia de Buenos Aires, indudablemente hay dinero para otras cosas como el correo, el fútbol, con lo cual la educación debería estar en esas prioridades”.

“Esperemos que se pueda resolver rápido, porque necesitamos que los chicos estén las aulas, atrás de las aulas están los comedores, la alimentación y una contención que la ciudadanía necesita”, indicó Manino Iriart y remarcó a la vez, que se hizo presente en el acto para acompañar a los dirigentes peronistas y que nunca se fue de la política: “Estuve haciendo cosas, tal vez, con más bajo perfil”.

Por otro lado, se refirió a las causas judiciales que vinculan al ex gobernador Daniel Scioli, a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y demás personalidades de la política. “Todos tienen que rendir cuentas y si alguien está cuestionado tiene que rendir, porque han sido funcionarios públicos, asique me parece correcto que den las explicaciones necesarias”, sostuvo.

En relación a la situación particular de Daniel Scioli, aseguró: “No creo que vaya a quedar preso, es una informativa pedida por el mismo Scioli, con lo cual no creo haya ninguna posibilidad de eso” y apuntó en que “está claro que hay una persecución clara. Cualquiera que sea citado que vaya y rinda y que la sociedad evalúe después si ha correspondido o no”.

Por último, hizo hincapié en su participación dentro de las próximas elecciones. “El peronismo depende del peronismo. Si somos inteligentes y ofrecemos una buena opción electoral a mí me gusta participar de ese tipo de proyectos, que tienen que ver con lo colectivo”.

“Desde lo individual, nada voy a hacer que perjudique a lo colectivo, asique esperamos en los 26 distritos de la quinta sección electoral poder ponernos de acuerdo”, aseguró el diputado provincial a “el Retrato…” y aclaró que cuando habla de peronismo se refiere a Perón del 45, la constitución del 49: “Creo que la columna vertebral de todo movimiento en las últimas décadas ha sido el peronismo. En eso hay que basarse, tenemos una doctrina, un pensamiento y más ahora que nunca, se necesita de la justicia social para equilibrar lo que está haciendo este gobierno”.