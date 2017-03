Julián Domínguez convertido en abanderado de la unidad peronista sin dedocracia

En el marco de un multitudinario acto en un colmado Teatro Roxy de Mar del Plata del que participaron numerosas figuras del peronismo local y nacional, el dirigente del Partido Justicialista, Julián Domíguez, habló de que el peronismo vuelva a representar una mayoría y remarcó: “Creemos que ir a unas Paso es necesario”, a la vez que apuntó que “es necesaria una nueva generación de Argentinos que tome la responsabilidad de la Patria”. Expresó su voluntad que el peronismo alcance “la unidad del Partido pero sin dedocracia”

En tal sentido, indicó: “Los peronistas no podemos ni debemos llorar sobre la leche derramada, pero sí nos tenemos que hacer cargo que si después de haber tomado las medidas que desendeudó a la Argentina, duplicó el PBI, exportómundo, abrió mercados, creó universidades y generó valor agregado, nos tenemos que preguntar por qué perdimos las elecciones”. Un final a toda orquesta con la Marcha Peronista de un Partido que busca su recuperación

En relación a lo anterior, añadió que “el pueblo argentino no se merecía que los dirigentes políticos no diéramos todo de nosotros para que nuevamente un proyecto de patria, nacional, social y popular gobernara la Argentina”.

“No queremos la unidad para amontonarnos, para lastimarnos o para decir lo mismo, queremos la unidad para que el pueblo argentino tome los destinos del peronismo y elija a quién quiera que lo represente”, sostuvo y afirmó a la vez que es “la única manera posible en que el peronismo vuelva a enamorar a los argentinos y ser la expresión de los sueños individuales que cada uno tiene”.

Asimismo, se refirió a que el peronismo solo tiene que “representar al interés del pueblo y cuando elijamos a quienes nos represente que vivan, sientan y trabajen como el pueblo, sino éste va a buscar otro dirigente. Si escuchamos a los trabajadores seguro que no nos vamos a equivocar”.

“Llegamos a la política porque tenemos vocación de servicio, porque nos subordinamos a la injusticia, porque queremos un país que viva de pie. Argentina tiene todo lo que tiene que tener para que todos vivan bien, como lo tiene Mar del Plata”, manifestó.

Y añadió que cuando no hay acuerdo “que sea el pueblo en internas abiertas, simultáneas y obligatorias los que decidan, pero nosotros nos sentimos que cumplimos con el mandato histórico y que Néstor y Cristina gobernaron para la mayoría de los argentinos y eso no se lo vamos a entregar a nadie”.

Asimismo, cuestionó que “no vinieron con un plan de gobierno, vinieron con un objetivo: los que eran ricos, ser más ricos y chau, ‘si te he visto no me acuerdo’” y remarcó: “Los peronistas somos pueblo, somos solidarios, ellos son de otro lugar. Ellos pertenecen a las minorías de siempre. Cuando tomaron decisiones fueron para su propio beneficio, no la tomaron para el servicio del pueblo argentino”.

Seguidamente, se refirió a las Paso y remarcó: “Creemos que ir a unas Paso es necesario, porque los compañeros que cuenten con el acompañamiento de la mayoría de los bonaerenses van a tener sobre sus espaldas la posibilidad de que están representados y ponerse el sueño y las expectativas de todos sobre sus espaldas”.

“No es cuestión de nombres, es cuestión de iniciar procesos. Es necesaria una nueva generación de Argentinos que tome la responsabilidad de la patria para defender a la patria. Somos la generación de Argentinos que votamos por primera vez en el 83, que abrazamos al peronismo y que estamos convencidos que el peronismo es sin beneficio de inventario”, aseveró. El pueblo peronista marplatense llenó el Teatro Roxy tratando de volver a sus orígenes

Además, destacó que “sé es peronista en las buenas y en las malas, en donde más exigentes tenemos que ser con nosotros mismo. Nosotros no podemos autocomplacientes con nosotros y justificar todo lo que hicimos” y aclaró: “Lo que hicimos mal hay que corregirlo, no tenemos que volver con los mismos vicios, tiene que volver el pueblo más preparado para dar la respuesta del siglo XXI”.

Por último, comentó que “es necesario cambiar si queremos volver a hacer un proyecto de país y si lo importante es el proyecto a esto lo convocamos. Hay que salir casa por casa, dar las razones históricas que justifican nuestra razón de ser, pero el presidente quiere llevar continuamente la discusión al peor rostro de nuestro pasado, no entremos en esa”.

“Queremos volver y queremos volver mejores. El peronismo le tiene que decir basta al proyecto de éste gobierno que ajusta el empobrecimiento, la exclusión y el endeudamiento. El único heredero del peronismo es el pueblo”, sentenció Domínguez a la vez que agradeció a cristina Fernández y Néstor Kirchner.

Del encuentro participaron Julián Domínguez, Mario Baudry, empresario de medios de comunicación y referente del peronismo bonaerense, el titular del partido Mar del Plata, Puerto y Región (MPR), Daniel Sosa; Federico Tuñón; Néstor Auza, uno de los responsables del programa Conectar Igualdad; el intendente Germán Lago (Alberti), Juan Manuel Alvarez (Ranchos), de Cañuelas , Marissa Fassi y Néstor Alvarez (Guaminí).

