Piedecasas se reunió en Mar del Plata y entrevistó a aspirantes a jueces Federales

En el marco de una reunión que mantenida con el vicepresidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Miguel A. Piedecasas, el presidente del Colegio de Abogados de MDP, Fabián Portillo, en una entrevista con “el Retrato…” dio detalles del encuentro y afirmó que “en muy poco tiempo las vacantes de los juzgados que hoy son subrogados por otros juzgados, van a estar completas”.

“Vino el vicepresidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, el representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura y quién evalúa a los funcionarios federales, un organismo que nació en 1994 y él, como representante de los abogados, vino a informar cuál eran las tareas que estaba realizando”, sostuvo Portillo.

Asimismo, comentó que “hoy estuvo tomando exámenes y entrevistas a postulantes a jueces federales. Tenemos un departamento judicial en el federal con algunas vacantes, con lo cual nos vino a avisar que en muy poco tiempo las vacantes de los juzgados que hoy son subrogados por otros juzgados, van a estar completas”.

En relación a lo anterior, agregó que también informó “una serie de tareas que viene realizando el Consejo de la Magistratura a partir de la elección de él o la nueva integración del Consejo que fue hace dos años, una nueva vinculación del Consejo con los colegios, informando cuales son las tareas que viene él realizando y el Consejo en representación de los abogados”.

Además, realizó un balance de la visita y remarcó que “fue muy buena, porque a partir de que está en el Consejo de la Magistratura, el Colegio de Abogados de Mar del Plata viene recibiendo noticias de las labores y las tareas que se están desarrollando y que están trabajando”.

“Antes no teníamos información, sino la pedíamos y a veces venía y a veces no. Él nos hace un informe cada tanto, sea al Colegio de Mar del Plata como a los demás, es el representante de todos los abogados del país”, indicó y a la vez, añadió que “a través de los Colegios informa cuales son las tareas que viene realizando”.

Y remarcó: “También, el año pasado, lo hemos recibido como académico, es una persona que trabajó más de 30 años en la profesión. Vino a dar varias charlas y jornadas al Colegio de Abogados. Es una persona que tenemos gran vinculación, pero esta vez que vino a entrevistarse con algunos funcionarios del poder judicial y a evaluar a algunos aspirantes, de paso vino al Colegio como última etapa para brindar detalles de su labor en el Consejo de la Magistratura”.

Fabián Portillo destacó que “en Mar del Plata la Justicia Federal hoy tiene muchas vacantes, por eso que el cambio radical es en que ahora, en muy poco tiempo, van a estar cubiertas. Se viene un giro muy importante a la celeridad de los procesos” y aclaró que hay dos cargos en la Justicia Federal de magistrados vacantes.

“Es un proceso que ya está hecho, falta la designación que es lo que venía trabándose. Por lo que nos dice, ese proceso ya ha concluido y van a ser designados los funcionarios”, expresó el presidente del Colegio de Abogados de MDP, Fabián Portillo en conversación con “el Retrato…”

“Vengo rendir cuentas de lo que estamos haciendo”

Por su parte el vicepresidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, Dr. Miguel A. Piedecasas, señaló: “hemos intercambiado opiniones, críticas, reflexiones sobre la justicia federal y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. En cada jurisdicción que visito, como soy el representante de los abogados del interior del país, me hago presente y más en este que es un Colegio amigo, que ha participado mucho y que me ha brindado su apoyo en su momento. Por lo tanto vengo a rendir cuentas de lo que estamos haciendo, a explicar, a dejar constancia del trabajo intenso que se ha hecho . No quiero que los colegas se enteren por los medios de comunicación sino que directamente lo hagan a través de su representante y creo que es mi deber, mi responsabilidad y lo hago con mucho, mucho gusto”, apuntó.