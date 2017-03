MDQ 06 Hockey Club debuta con tres importantes bajas

Por distintas razones Joaquín Puglisi, Diego Marziali y Carlos Domecq no podrán disputar el primer partido de la temporada para MDQ 06 Hockey Club este domingo desde las 16 ante Velez en condición de visitante. El entrenador, Mariano Vago, aún no decidió los once iniciales para el debut por el Metropolitano “B”.

En plena finalización de la pre-temporada física, MDQ 06 Hockey Club comenzará este domingo su participación en el Torneo Metropolitano “B” midiéndose con Vélez Sarsfield desde las 16 en condición de visitante.

Los amistosos ya quedaron atrás y fueron una buena medida para el entrenador Mariano Vago que hace su presentación como DT en esta jornada. Sin embargo, los partidos ante Ducilo y SAG Polvorines fueron simplemente una muestra porque finalmente para el debut, los marplatenses tendrán tres ausencias importantes.

La más destacada será la de Joaquín Puglisi que luego de su paso por la Selección Argentina Junior donde disputó el Campeonato Mundial y de disputar el Metropolitano “A” con el Club Ciudad de Buenos Aires, tenía la expectativa de volver a jugar con la camiseta que le permitió desarrollarse como jugador y persona. Sin embargo, el pase no llegó a tiempo y por eso “Joaco” se perderá este primer cotejo de la temporada.

Otras dos bajas, pero esta vez por sanción acumulada de la temporada anterior, serán Carlos Domecq y Diego Marziali. El primero es una de las piezas claves defensivamente para el equipo, mientras que el segundo también es un jugador polifuncional de mucha dinámica que le servía al entrenador para ocupar distintos lugares en la cancha.

Por esa razón, el entrenador se tomará el útlimo entrenamiento de la semana esperando para confirmar los once iniciales del encuentro ante el “Fortín”. Cabe recordar que desde las 14.30 jugará la Intermedia y desde las 10 de la mañana se presentarán la Séptima, Sexta y Quinta División.

CRONOGRAMA – 3º Fecha

Velez vs. MDQ 06 HC

EFI Lobos vs. San Fernando “B”

Estudiantes (LP) vs. SAG (Polvorines)

Lanús vs. SITAS

Alemanes de Quilmes vs. Santa Bárbara “B”

Banfield vs. Martín Güemes

BACS vs. Brandsen

Banco Provincia “B” vs. Berazategui

Universitario La Plata “B” vs. GEBA “B”

SAG (Lomas de Zamora) vs. Ferrocarril Oeste