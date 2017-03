Eurodiputado polaco dijo que “Las mujeres deben ganar menos porque son más débiles”

sLas mujeres deben cobrar menos que los hombres porque son menos inteligentes y son más débiles…” el comentario pertenece al diputado polaco Janusz Korwin-Mikke y esta declaración misógina la pronunció en el pleno de la Eurocámara. El resultado es que el Parlamento Europeo le ha abierto una investigación por dichas expresiones, que provocarón la respuesta y el consecuente rifirrafe con la parlamentaria española Iratxe García del PSOE. “¿Sabe usted qué papel ocupaban las mujeres en las Olimpiadas griegas? ¿La primera mujer griega? Se lo digo yo, el puesto 800. ¿Sabe usted cuántas mujeres hay entre los primeros cien jugadores de ajedrez? Se lo diré: ninguna. Por supuesto, las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas, menos inteligentes”, aseguró ante el pleno de laEurocámara el polaco Korwin-Mikke, que no está adscrito a ningún partido político. El presidente de la institución, Antonio Tajani, ha decidido abrir la citada investigación en virtud de los artículos 11 y 166 del reglamento de la Eurocámara, que exigen, so pena de sanción, que la conducta de los diputados europeos se base en el “respeto mutuo” y que estos no recurran a “lenguaje o comportamientos difamatorios, racistas o xenófobos en los debates parlamentarios”. “Sé que le duele y le preocupa que hoy las mujeres podamos estar representando a los ciudadanos en igualdad de condiciones con usted. Yo aquí vengo para defender a las mujeres europeas de hombres como usted”, le respondió Iratxe García. Tras estas polémicas palabras, el líder de los Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, Gianni Pittella, ha reclamado una sanción ejemplarcontra el eurodiputado polaco de extrema derecha. El líder de los socialistas europeos ha recalcado que determinadas declaraciones “no pueden quedar impunes” y ha instado a que la Eurocámarainicie un expediente sancionador por el comportamiento del eurodiputado polaco. Un eurodiputado polémico La discusión se produjo en un debate en el Parlamento Europeo sobre labrecha salarial entre hombres y mujeres. Durante el mismo, la eurodiputada del PNV Izaskun Bilbao abogó por empezar a luchar contra esta consecuencia de la desigualdad mejorando la conciliación y la corresponsabilidad en cada hogar y por asignar responsabilidades en empresas y sector público por mérito y capacidad, sin que el género penalice. Resolver estos problemas “que empiezan por las actitudes personales de todos y cada uno de nosotros”, es el primer paso para combatir esta lacra, consideróBilbao. De todos modos, no es la primera vez que el eurodiputado polaco protagoniza una polémica en el Hemiciclo europeo y ha sido sancionado por ello en el pasado. En octubre de 2015, fue suspendido durante 10 días y se le impuso una multa de 3.000 euros por apología del nazismo. En el curso del pleno de julio de ese año, Korwin-Mikke hizó el saludo nazi y pronunció la frase: “Esta vez es un Reich, un pueblo, un ticket” para criticar un título de transporte europeo. En otra intervención sobre inmigración meses después, se refirió a los miles de demandantes de asilo que buscan refugio en Europa como “basura humana”. Hugo Barze – Corresponsal en Europa