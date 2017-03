Cádiz, una ciudad donde el Carnaval se vive de una manera especial

Cádiz es una de las ciudades españolas donde el Carnaval se vive de una manera muy especial, se “canta “, se baila, el Teatro Manuel de Falla es el escenario donde se realiza el concurso como chirigotas, comparsas, cuartetos que con sus ácidas letras hacen referencia a la actualidad política, económica, social , deportiva o artística.

Este es el relato sobre ese carnaval de una colaboradora de “el Retrato …” desde Cádiz

En la “Tacita de Plata”, conviven dos tipos de carnaval,; el de la fiesta y el botellón y el del arte y la emoción.

Son dos carnavales diferentes que se mezclan en el laberinto de call es y plazuelas del Cádiz antiguo, comparten guasa y buen humor y juntos crean una fiesta inigualable.

Acudo a Cádiz al carnaval que me cautivó hace años, al de la calle, al que sorprende en cada esquina con un pasodoble, un tanguillo o un estribillo, donde hay una comunión entre asistentes y actores.

“ Tengo la piel de gallina y no es de frío”, dice una joven cordobesa que escucha a mi lado al Coro de Fali Pastrana en su lugar de origen, el Cañón, un cruce de calles con una acústica impresionante donde las voces y la música del coro, de aire marcial, despiertan la emoción de cientos de personas que acercan a “escuchá”.

Te hacen reir con un tanguillo local, donde bromean con las quejas de la mujer de uno de ellos, por el tiempo que dedican al coro, y te ponen la piel de gallina con una letra certera sobre el caso de la pequeña Nadia, que causó conmoción social meses atrás.

Y es que así es Cádiz, (CAI) como la llaman los gaditanos con ese gracejo de la gente del sur, comparten el escenario de la calle los carrouseles de coros, las comparsas, cuartetos, romancero s y chirigotas, que se llaman así las distintas agrupaciones que recorren las calles .

Durante meses todos los integrantes de los grupos, dedican horas de ensayo para generar todo tipo de emociones en el público que les escucha, sus letras despiertan conciencias con críticas mordaces y severas a la actualidad, cantan con orgullo a su tierra, y a sus antepasados y manejan con ingenio el doble sentido, la expectativa y los giros inesperados para hacer reír, sin olvidar jamás, la referencia al club de sus amores, juegue en la división que le toque jugar…

En las agrupaciones siempre se distingue entre las oficiales (las que durante el mes anterior al carnaval concursan por el premio de su categoría en el Teatro Manuel de Falla y las ilegales ( las que no concursan), pero que también animan el carnaval callejero.

Las oficiales, gracias a la difusión televisiva del concurso, llegan al carnaval con la satisfacción de contar con un público entregado que se conoce sus estribillos y los canta con alegría y emoción , a veces incluso años después, como el ganador en la categoría de chirigotas, Vera Luque, que tras la actuación con su repertorio de este año, tuvo la enorme satisfacción de contemplar que en una plaza abarrotada de gente, cantaban el estribillo que presentó el año pasado con la chrigota , “Los Hinchapelotas.”

Es probable que la situación se repita el año próximo, porque la gran sensación del Teatro Manuel de Falla, que fue ovacionada noche tras noche, que recibió elogios a nivel nacional, no llegó a ser triunfadora, me refiero a “No te vayas todavía”, donde un grupo de amigos, “velaban “ a su amigo Manué (Manuel) .

Pero la gran sensación de 2017 no ganó el concurso aunque fue un extraordeinario suceso en la calle, “No te vayas todavía” con Manué en su ataúd, arrastraba masas como si fueran estrellas del pop actual, arrastrando miles de adolescentes en su recorrido.

Las agrupaciones “ilegales” no salen en televisión, pero llegan a la calle dispuestos a sorprender con sus letras y sus disfraces, fruto de meses de trabajo y ensayo quitando horas al descanso y a veces al trabajo, porque no decirlo.

Hay agrupaciones de niños que sorprenden por la calidad de sus voces como por la música, cosa que también sucede con adolescentes, adultos y jubilados, y es que en Cádiz no hay edad para vivir el carnaval.

Algunos, después de varios años, se convierten en iconos de la calle, con seguidores incondicionales que los buscan incansablemente para escucharlos año tras año.

Es una emoción y una alegría ser espectador en este derroche de Arte, Arte con mayúsculas, ya que es como estar en un teatro gigante y gratuito cuyo único inconveniente es que las actuaciones siempre saben a poco, participan gran número de agrupaciones y a pesar de esto, resulta inevitable la sensación de que aun falta algo, es imposible escucharlo todo.

Estos magos, estos artistas del carnaval son personas anónimas, con profesiones muy variadas, donde son compañeros de las agrupaciones profesionales, docentes, autónomos, empleados , comerciantes o funcionarios, personas generosas que cantan durante horas y días de pie, al aire libre, para hacer disfrutar a todo el que quiere escucharles y que no dudan en caracterizarse con los disfraces más originales, caso la chirigota del “Planeta Rojo” ,” Mi Suegra, como ya dije” o “ No valemos ni un duro”, las actuaciones desde el Teatro Manuel de Falla pueden visionarse a través de You Tube.

Durante una de las noches recorriendo Cádiz, he localizado al lfinal de la calle un perchero negro, esto significa que la chirigota “El Perchero” se aproxima.

Como muchas personas más, me acerco y espero pacientemente a que sus integrantes terminen su descanso, levanten el perchero y reanudan la marcha en busca de una esquina donde cantar, miro hacia atrás, parece una procesión, con cientos de personas siguiendo sus pasos.

Colocan el perchero en una calle y todos los que les han seguido se arremolinan a su alrededor.

Silencio sepulcral, máximo respeto, un hombre a mi lado llora en silencio, es el padre de uno de los integrantes, son lágrimas de orgullo, su niño, carnavalero desde la cuna, se ha convertido en ídolo…..

Amparo Sánchez

Colaboradora de El Retrato de Hoy desde el Carnaval de Cádiz

”Schhh, silencio, vamo a escuchá..”