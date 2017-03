…y un día ellos se animaron a “domar” olas en el Primer Torneo de Surf inclusivo

A punto de entrar al mar para competir, Rocío y Luciana se miran a los ojos y, un poco en chiste un poco en serio, se hacen la seña de “loser” –perdedora- con los dedos en la frente. Es que, si bien son grandes amigas, saben que una vez que se suban a la tabla pasan a ser competidoras y además que ambas ansían ser campeonas del Primer Torneo de surf para personas con discapacidad organizado por CREDE. Esa actitud confrontativa se borra inmediatamente en el momento que suena la trompeta. Ahora con su mejor sonrisa se abrazan y se desean suerte.

Las olas estaban mucho más altas en el parador Eco Beach de Santa Clara del Mar de lo que ellas estaban acostumbradas a surfear en sus entrenamientos y sus profesores notan que los jóvenes no se desenvuelven de la misma forma que en los mismos. Había un único elemento para poder invertir esa situación: la confianza. Esa confianza que intentan hacer crecer día a día no sólo a través del surf, sino a través de todas las actividades, tanto deportivas como artísticas, que los jóvenes con discapacidad realizan en el Centro de Día.

Con palabras de aliento, empiezan a animarse a surfear. Luciana todavía tiene miedo asique se arrodilla y se deja llevar por la ola. Su profesor, Andrés, le dice que se anime a pararse porque sabe que ella puede hacerlo, incluso la vio hacerlo varias veces. A lo lejos, Rocío está en la misma situación. Ella mide poco más de metro y medio pero su valentía la convierte en una gigante. Sin dudarlo, surfea una ola que triplica su estatura y aplaude mientras lo hace, como si la felicidad de lo que acaba de lograr de hacer no le entrara en el cuerpo.

Verlos es un espectáculo. En total 17 chicos compiten: Enrique Romero, Sebastián Seta, Emanuel Esmoris, José León, Emanuel Taranto, Martín Mansilla (División Categoría Masculina A.), Sebastián Trinchero, Guillermo Dickes, Matías Sequeira, Ezequiel Puentes, Franco Zabaleta, Luciano Torrieri (División Categoría Masculina B), Rocío Rosales, Luciana Giménez, Carmela Gil, Romina Lucero, María Sotelo (División Categoría Femenina).

El resto de los compañeros que no entran al agua, miran a los competidores sentados en la arena con una gran ansiedad. Un poco más lejos, se comienza a amontonar gente que atraídos por la música y la multitud confiesan que, en un primer momento, no creyeron que quienes surfeaban tuvieran alguna discapacidad. Solamente lo notaron después de escucharlo de la voz del profesor Juan Benito Suárez, quien se encarga de hacer la locución del evento. Y, en definitiva, ese es un poco el punto de la inclusión que no haya una diferencia, que quienes tengan una discapacidad puedan disfrutar del mar a la par del resto.