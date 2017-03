Vecinos de Batán en pie de guerra: Volverán a cortar la Ruta 88 en su reclamo por el muro

En el marco de la construcción del muro sobre la ruta 88, diferentes vecinos se reunieron y se manifestaron en contra de dicha obra. “Nos sentimos una ciudad abandonada, dónde cualquiera viene y hace lo que quiere. No tuvieron en cuenta a los 30 mil habitantes de Batán”, cuestionó Eva Fernández, vecina del lugar, en diálogo con “el Retrato…”

“Nosotros estamos como vecinos autoconvocados en asamblea permanente, es la tercera intervención que hacemos y aún no tenemos respuestas del Ingeniero Fernando Bolgeri, el director de vialidad de la Provincia de Buenos Aires”, apuntó Eva Fernández y contó que en la última asamblea le contestaron al mismo por intermedio de una carta abierta.

Asimismo, explicó que tienen “3 mil metros de muro y 5 cruces para 23 barrios” y a la vez, comentó que “han retirado también las garitas, por lo que los vecinos del barrio Las Alamedas que es uno de los barrios más alejados tienen que caminar hasta 15 cuadras para cruzar al otro lado”.

La batanense también remarcó que no han tenido respuestas y que el director de vialidad no los recibe. “Hicimos tres cortes de ruta, en uno de ellos hicimos una intervención artística, donde demostrábamos que los ancianos, la gente en silla de ruedas, las embarazadas, no podemos caminar 15 cuadras para cruzar al otro lado. Tenemos un muro que nos divide la ciudad y hasta ahora, no tenemos respuestas”, sostuvo.

“En la última asamblea decidimos hacer esta carta abierta y la semana que viene vamos a volver a cortar hasta ser escuchados”, indicó la manifestante y añadió que “empiezan las clases y va a ser un problema, porque los chicos van a saltar el muro y ya hubo muchos accidentes, uno de ellos un nene de 14 años que saltó y un coche lo llevó por delante”.

“Nuestra preocupación fundamental es como van a hacer para cruzar los chicos de la Escuela Provincial N° 7, como van a hacer las mamás que llevan a los chicos al Jardín Municipal N° 4 porque una escuela está de un lado y el jardín del otro, es complicado para la ambulancia también”, expresó.

Además, detalló que entregaron notas en el municipio y que tampoco han tenido respuestas. “Lo que estamos haciendo es totalmente público de cortar la ruta, pedimos públicamente que Bolgeri nos dé explicaciones de qué va a hacer, cómo va a funcionar, los semáforos no están andando y la ruta no está señalizada”, manifestó Fernández a “el retrato…”

La vecina criticó que en caso de construir puentes peatonales “tampoco solucionarían el problema”, porque los ancianos no podrían cruzar y remarcó que la construcción del muro sobre la ruta 88, no los beneficio en nada, sino todo lo contrario los “complicó más y dividió la ciudad en dos. Hicieron 5 cruces para 23 barrios y las garitas las sacaron y no las van a reponer”.

Por último, hizo hincapié en que “no tuvieron en cuenta la dinámica de la ciudad. Hicieron ésta obra en base al interés del automovilista y de la ruta, no tuvieron en cuenta a los 30 mil habitantes de Batán, no les importa si a nosotros nos molesta, nos beneficia o no”.

“Nos sentimos una ciudad abandonada, dónde cualquiera viene y hace lo que quiere, no nos consulta, no conocen Batán ni la idiosincrasia de Batán, nos sentimos avasallados totalmente”, expresó la manifestante en conversación con “el Retrato…”.