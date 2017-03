Morro sin filtro:“Hay un grupo de los boliches nocturnos y de chinos que son un cáncer”

En el marco de las diferentes deudas que acarrean los empresarios con los trabajadores gastronómicos, la Secretaria General del Sindicato de Gastronómicos de Mar del Plata, Mercedes Morro, habló de la situación crítica que atraviesa el sector y apuntó a que los contadores y abogados “los asesoran para que hagan todas estas macanas”. Además, calificó “con un 5” la temporada en la ciudad.

“La desgracia son los contadores y abogados que se ocupan en ver como joden a todo el mundo y en principio al trabajador, porque ellos los asesoran para que hagan todas estas macanas”, resaltó la dirigente y líder local de la “Agrupación Mercedes Morro”, a la vez que criticó el hecho de que los empresarios “gracias a los profesionales evaden”.

Morro en diálogo con “el Retrato…” informó que ya “hicieron acuerdos con la razón social de El Chiquilín, pero quedan varios más” y agregó que “hay un grupo de los boliches nocturnos y los chinos que son un cáncer, porque no quieren pagar nada, dicen que cierran el boliche, lo que le sacan al obrero del sueldo que lo depositen donde corresponde, no es su cuenta corriente”.

“Empezaron a hacer un acuerdo con estas firmas que eran las más morosas e incobrables, pero quedan varias más. Tenemos alrededor de 40 delegados, por eso no podemos estar por todo Mar del Plata al mismo tiempo”, expresó la dirigente.

Además, detalló que “los chicos fueron simplemente y repartieron volantes, no fueron ni con bombos o explosivos, porque respetamos a los empresarios que encima no nos respetan a nosotros. Queremos ser educados y reclamar como corresponde”.

En tal sentido, señaló que los empresarios “en principio no aportan. Nosotros veníamos pagando muchas cosas con la cuota sindical, cosas de salud que no corresponden por ejemplo, ahora ellos no pagan la Obra Social, no pagan la cuota sindical, se pone en peligro la salud de muchos trabajadores y se pone en peligro el buen funcionamiento del sindicato”.

En relación a los motivos por los cuales no pagan, Morro indicó que los empresarios dicen “que vienen mal, que el negocio no da, etcétera. Los boliches nocturnos de Mar del Plata continuamente van cambiando la razón social”.

Morro calificó con “un 5” la temporada en La Feliz

Por otro lado, la dirigente se refirió en conversación con “el Retrato…” a la temporada de verano y realizó un balance general de la misma, a la vez que la calificó con “un 5”. “En febrero no ayudó nada el clima, pero tuvimos la suerte de tener estos 4 días que fueron muy fuerte de trabajo. Me alegra mucho, porque quiero que Mar del Plata sea atractiva en todo, tener temporadas buenas y que sepamos vender la ciudad”, sostuvo.

Asimismo, puntualizó en que “Mar del Plata no está bien promocionada, no se ofrecen las posibilidades que hay en otros países. Enero fue un éxodo para Brasil, Chile, Uruguay y acá no quedó nadie” y expresó que “tanto Nación como provincia deberían cuidar de que no se le vaya el turismo a otros países. Conjuntamente con las cámaras y sindicatos se podría hacer un plan para la promoción de los centro turísticos de todo el país”.

“Lo que hizo Barrionuevo fue bueno, pero muy sobre la temporada. Hubo intendentes, funcionarios, las cámaras de hoteleros, gastronómicos, se consiguieron más vuelos, la llegada del tren de pasajeros a la ciudad que después no se cumplió, etcétera, pero quedó en esa reunión que después iban a retornar en Marzo para hacerla con más tiempo”, expresó.

En relación a lo anterior, destacó que “es muy positivo y que deben hacerse estas reuniones y con los actores directos que tiene el turismo, así cada uno puede ofrecer una propuesta y trabajar con más anticipación”.

Por último, Morro añadió que “se pueden hacer paquetes turísticos, visitas a la sierras, a las quintas, al cordón frutihortícola y esto sería muy bueno. Hay un montón de opciones que se podrían aprovechar”.