Gerry Adams: “Sacar a Irlanda del Norte de la UE es una acción hostil”

Gerry Adams ha vuelto al norte indómito. El líder del Sinn Féin, diputado en la República de Irlanda, ha regresado a sus raíces en el oeste de Belfast.

En Falls Road, junto a los “muros de la paz” que separan secularmente a católicos y protestantes, Adams ha ejercido de “padrino” en el bautismo de fuego de Michelle O’Neill, la nueva y combativa líder del partido republicano, que aspira a dar la campanada en las elecciones a la Asamblea de Irlanda del Norte.

Por segunda vez en 10 meses, más de 700.000 norirlandeses han acudido a las urnas en las elecciones más inciertas desde el Acuerdo del Viernes Santo en 1998.

Atrás quedó la última década de estabilidad, con unionistas y republicanos “hermanados” por necesidad en la frágil coalición de Gobierno. Los extremos vuelven a agitarse por cuenta del ‘Brexit’, que amenaza con levantar de nuevo el muro entre las dos Irlandas.

Gerry Adams vuelca su tiempo y sus energías en el sur, pero no podía faltar a la cita con la historia en el norte. A sus 68 años, ha venido sobre todo a pasar el testigo a la “joven” promesa de Sinn Féin. Michelle ONeill, 40 años, es hija de un ex prisionero del IRA (Brendan “Basil” Doris). Nació en el fragor del conflicto del Ulster, pero creció políticamente a la sombra del Acuerdo del Viernes Santo. O’ Neill, “protegida” del histórico Martin McGuinness, no necesita ya presentaciones como el nuevo rostro católico y republicano, pero la sombra de Adams reclama inevitablemente la atención.

Lo que está en juego, advierte el líder de Sinn Féin, es mucho más que el frágil equilibrio de poder en la Asamblea de Stormont: “El nuestro ha sido posiblemente el proceso de paz de mayor éxito en el mundo en el último medio siglo. Pero ese acuerdo hay que seguir alimentándolo. Y lo cierto es que el ‘Brexit‘ es una amenaza”.

“La decisión del Gobierno británico de sacar a Irlanda del Norte de la Unión Europea, contra la voluntad de mayoría de nuestra población, es una acción hostil”, aseguró Adams, que recordó como el 56% de los norilandeses votaron por la permanencia, frente al 44% por la salida. “Lo más sensato, llegados a este punto, es que la primera ministra defienda para Irlanda del Norte un “estatus especial” dentro de la UE, dadas sus circunstancias históricas y geográficas”.

La consecuencia más indeseada del ‘Brexit’, según Adams, puede ser la vuelta a la frontera “dura”, con la implantación de aduanas y controles a lo largo de ese espacio “diluido” de 450 kilómetros que llegó a estar militarizado en la época de Los Problemas. La reimplantanción de la frontera sería, a su entender, no sólo una marcha atrás de dos décadas, sino una receta para el desastre económico en las dos Irlandas.

Adams advirtió que la postura inflexible y amenazante mostrada hasta ahora por Theresa May ha predispuesto en su contra a Bruselas y puede tener graves consecuencias para Irlanda del Norte: “La UE, como cualquier federación o estado, tiene derecho a protegerse. Y eso incluye el riesgo de aranceles, de represalias económicas y de “barreras físicas”, como podría ser la vuelta a la frontera ‘dura'”.

Michelle O’Neill toma la palabra al presidente del Sinn Féin y lanza de paso el órdago a Dublín: “El norte necesita el estatus especial, y el Gobierno de Irlanda tiene que dar también el paso al frente. Tienen el deber de proteger los intereses de todos los habitantes de esta isla”.

El “factor miedo”

Al “factor miedo” se aferra precisamente Arlene Foster, ex ministra principal de Irlanda del Norte y candidata delPartido Unionista Democrático (DUP).

Foster ha denunciado la presencia insidiosa de Gerry Adams durante la campaña, “moviendo los hilos” de Michelle O’Neill y agitando a sus espaldas la bandera de la reunificación: “Una victoria de Sinn Féin en Irlanda del Norte sería mucho peor de lo que podemos imaginar. La gente debería estar preocupada”.

. Sobre unionistas y republicanos pende la guillotina del “Gobierno directo” desde Londres, en el caso de que fueran incapaces de llegar a un acuerdo. Esa posibilidad, o la de nuevas elecciones anticipadas, crearía una situación incendiaria y de imprevisibles consecuencias en el Ulster plena cuenta atrás del ‘Brexit’.

. Durante la campaña, Michelle O’Neill fue duramente criticada por asistir a un acto en homenaje a cuatro miembros del IRA abatidos por soldados británicos en 1992 en la famosa emboscada de Clonoe, su pueblo natal.