Futbolistas Agremiados confirmó el paro y no habrá futbol este fin de semana

Tras una reunión en la sede del gremio, y pese a la promesa de los dirigentes de la AFA de saldar las deudas, los jugadores decidieron que no se reanudará el campeonato

Sergio Marchi (FOTO) se mantuvo irreductible en su postura de no reanudar el torneo hasta que todos los futbolistas cobren lo que se les adeuda, por eso los dirigentes de la primera división propusieron una “reingeniería financiera” para que al gremio llegue más dinero. Pero ni siquiera esa nueva propuesta cambió la postura.

Futbolistas Argentinos Agremiados, en una reunión con los capitanes de los equipos, resolvió que no se presentarán a jugar los partidos que estaban programados para este fin de semana. “No se va a jugar”, confirmó Fabián Cubero, capitán de Vélez Sarsfield.

De todos modos, no se descarta todavía que la fecha se reprograme para que los partidos que debían jugarse este viernes se reubiquen entre el sábado y el domingo, si es que la AFA finalmente recibe el dinero prometido por el Estado y consigue hacer la transferencia a los clubes este viernes.

La propuesta

Los equipos de primera encontraron un mecanismo para conseguir que los equipos que no llegaban a reunir el dinero adeudado cubrieran sus expectativas. Lo que se resolvió fue que todos los grandes cobren lo mismo que los otros 24 equipos por la cuota que les corresponde. Dejaron, entonces entre un 50% (en el caso de Boca y River) y un 26% (en el caso de San Lorenzo, Vélez, Racing e Independiente). Ese dinero, alrededor de $ 25 millones, se sumaría al de Axion (el principal sponsor del torneo, que dejará $ 40 millones). Y el gremio sumaría otros $ 65 millones a los $ 332,5 millones que la AFA tendrá acreditados este viernes

Independientemente de la vuelta del fútbol, la AFA, mientras tanto, hace malabares para sostenerse. Por eso se quedará con el 5% de los $350 millones que giró hoy la Secretaría General de la presidencia. En total, son $17,5 millones que se usarán para pagar impuestos.

Luego de una reunión en la sede de Agremiados, en Buenos Aires, los futbolistas comunicaron que no levantan el paro y no se juega este viernes.

Y no hay fútbol este viernes en la Argentina. Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) no levanta el paro, no acepta la propuesta de pago de la AFA y tampoco acatará la conciliación obligatoria.

Por esta razón, la fecha programada para iniciarse este viernes se posterga. Los primeros partidos iban a ser Rosario Central-Godoy Cruz y San Lorenzo Belgrano.

De hecho, el plantel de Belgrano está en Buenos Aires. Esperaba jugar este viernes a las 21.20.

Guillermo Farré, capitán de Belgrano, fue uno de los 173 jugadores que participó de la reunión en Agremiados, en la que los jugadores ratificaron el paro.

Sergio Marchi habló ante la prensa y explicó la determinación de FAA. “No estamos pidiendo aumento de sueldo, estamos pidiendo que nos paguen lo que nos deben“, avisó.

“Estuvimos esperando respuestas, los jugadores han esperado y soportado todo. En cualquier lugar del mundo esto sería valorado, pero acá a veces somos cuestionados”.

“Mañana (por el viernes) vamos a asistir al Ministerio de Trabajo con la documentación para demostrar que los clubes están mal”. “No se puede seguir aceptando esto que pasa con la AFA”.

¿Por qué paran los jugadores?

Porque reclaman el pago de sueldos atrasados y le piden a la AFA que cancele al menos los sueldos hasta diciembre.

¿Por qué AFA no canceló ese dinero?

Porque aún no recibió la acreditación de 320 millones de pesos que le iba a girar el Gobierno por la rescisión del contrato de Fútbol Para Todos.

¿Por qué se demoró el dinero?

Porque el trámite bancario estaba atado a la publicación en el boletín oficial por parte del Gobierno. Debía estar para el miércoles, pero no estuvo disponible. Estaría este viernes.

¿Belgrano y Talleres están al día?

Sí, pero hacen paro por solidaridad con sus colegas.

¿Qué ofreció AFA?

Girar el dinero de inmediato lo acredite AFA y también, aumentar la cifra para cancelar la deuda con los jugadores (harían falta unos 260 millones de pesos). Para ello, los clubes grandes cederán sus porcentajes de los 320 millones que da el Gobierno. Cediendo esos porcentajes, recibirán más los clubes que más deben.

¿Por qué está tan firme Agremiados?

Porque siente que esta no es una solución de fondo y porque la deuda seguirá aumentando luego de este pago.

¿Y la conciliación obligatoria?

Más allá de que fue librada por el Minisiterio de Trabajo de la Nación, Agremiados no lo acatará, incluso a riesgo de recibir una sanción como gremio.

¿La AFA qué dice?

Avisó a través de un comunicado que el fútbol debe reiniciarse lo mismo.

¿Jugar con juveniles?

Ante el paro de los profesionales, esta sería una posibilidad, aunque Marchi fue tajante: “Sería reaccionario y un retroceso jugar con juveniles, es algo del pasado”.

¿Cómo piensa la AFA seguir teniendo ingresos?

Con el nuevo contrato de televisación. Lo malo es que no hay acuerdo con las cadenas internacionales.

¿Por qué no hay acuerdo?

Porque las cadenas internacionales necesitan que haya un presidente en la AFA. Para que haya elecciones, la Fifa debe aceptar el nuevo estatuto de AFA y eso no sucedió aún.

¿Qué reclama Fifa?

Un artículo del estatuto en el que se pide que la Conmebol revise la idoneidad de los candidatos a presidentes. En AFA no quieren ser evaluados por los “de afuera”.

¿Puede quedar desafiliada la AFA?

Es una opción si no acata la “observación” sobre el artículo de la “idoneidad”.

Ya son 70 días sin actividad

Sin fecha para el retorno del fútbol, ya son más de 70 los días sin actividad. El último partido se jugó el lunes 19 de enero. Este viernes a las 11 se espera una reunión en el Ministerio de trabajo entre Agremiados y AFA.