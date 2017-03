El Sindicato de Luz y Fuerza cuestiona el servicio de EDEA en General Guido

Desde el Sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata cuestionaron la precarización del servicio de EDEA de General Guido y manifestaron que es llevado a cabo solo por dos trabajadores de planta permanente “que carecen de los vehículos y las herramientas necesarias para mantener una prestación como corresponde”.

“Los habitantes de esta localidad deben soportar la precaridad a la que EDEA S.A los somete, con cortes de servicio en forma permanente, variaciones de tensión, quema de electrodomésticos y herramientas de trabajo”, señalaron desde el Sindicato.

Asimismo, apuntaron que “esta modalidad de tercerización está expresamente prohibida por el Organismo de Control Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), el pliego de concesión y las reglamentaciones de seguridad e higiene”.

Y añadieron que “el personal que emplea estas empresas no está debidamente capacitado, no conoce la red eléctrica y pone en peligro a usuarios y trabajadores de planta permanente de EDEA S.A.”, a la vez que expresaron que “el vehículo no cumple con las mínimas condiciones de seguridad de acuerdo a las normas vigentes ni tiene la configuración necesaria para el desarrollo de las tareas, al margen de que está a la vista de que se trata de un modelo viejo, constituyendo un verdadero peligro”.

Por otra parte, detallaron que “sea una ciudad grande como Mar del Plata o un pueblo chico como General Guido, la empresa tiene los mismos comportamientos, la misma modalidad y el mismo maltrato hacia los trabajadores y usuarios con el único objetivo de obtener la mayor ganancia en el menor tiempo posible sin invertir ni en personal ni en infraestructura del servicio eléctrico”.

“El Gobierno Nacional y Provincial sigue siendo un Estado sordo, ciego y mudo para controlar a la multisectorial EDEA S.A.”, concluyeron desde el Sindicato Luz y Fuerza.